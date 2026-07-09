La sorpresa de MLB: los Marlins ganan sin una chequera millonaria

Solo dos veces en sus 34 temporadas de historia, los Marlins de Miami han ganado 90 juegos o más, y lucen en ritmo como para lograrlo de nuevo cuando son el equipo que mejor ha jugado en todas las Grandes Ligas a partir del 1 de junio.

Con récord de 25-8, los Marlins se han metido de lleno en la contienda por conseguir la clasificación a la postemporada, algo que parecía muy distante hace poco más de un mes.

Acostumbrados al sótano o alguna de las posiciones de retaguardia de la División Este de la Liga Nacional en los últimos años, los Marlins solo han jugado en playoffs dos veces en las pasadas 22 campañas, sin ganar un solo partido de postemporada desde 2003.

Fue el año en que ganaron 91 juegos en la temporada regular, logrando el único espacio comodín que había entonces, y conquistando luego la Serie Mundial, la segunda de su historia.

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Y esta temporada, con marca de 51-42 luego de la acción del miércoles, los Marlins lucen en ritmo como para igualar su récord de franquicia de triunfos en una campaña, que data de 1997, cuando terminaron con 92-70 antes de ganar su primera Serie Mundial ese mismo año.

Nada mal para una franquicia que presenta la penúltima nómina más baja en las Mayores con $80.3 millones. Cleveland ocupa el último lugar con $79.4 millones.

Los Marlins tienen mejor marca que los Mets (39-54), quienes presentan la nómina más alta con $328 millones.

Gran parte del crédito lo merece su campocorto dominicano Otto López, quien está de líder en todas las Mayores con bateo de .345. Tiene además nueve cuadrangulares y es líder del equipo en carreras anotadas con 60.

El segunda base Xavier Edwards le sigue con promedio de .303, ambos entre los mejores 10 de las Grandes Ligas.

Y en cuanto al pitcheo, cuentan con un par de abridores de lujo en Sandy Alcántara y Max Meyer.

Alcántara tiene récord de 10-4 con 4.00 de efectividad, mientras que Meyer ostenta foja de 9-1 y es líder del equipo en ERA con 2.58, y en ponchados, con 116.

El abridor dominicano de los Marlins Sandy Alcantara está entre los líderes de Grandes Ligas en victorias, con 10. (Marta Lavandier)

Miami tenía registro de 26-34 al concluir la tanda del 31 de mayo antes de comenzar su gran racha. En ese momento era el equipo número 24 del total de 30 clubes en las Mayores. Estaba último en el Este de la Nacional a 14 juegos del primer lugar, ocupado por los Braves de Atlanta.

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Y con seis juegos de diferencia del tercer y último boleto clasificatorio por vía del ‘wild card’, lucía muy lejos de la clasificación en un disputado circuito que este año tiene al momento a 10 equipos jugando para récord ganador con porcentaje de .500 o más.

Desde entonces, a partir del 1 de junio, Miami tiene el mejor récord de todas las Grandes Ligas. Arrancó ese mes ganando nueve de los primeros 10 juegos, incluyendo una cadena de seis triunfos al hilo.

Terminó junio jugando para 20-6. Esas 20 victorias son la mayor cantidad de cualquier equipo en un mes en lo que va de campaña.

Y este mes de julio, tras perder los primeros dos encuentros está en otra racha de cinco victorias en línea, incluyendo la de 2-0 el miércoles sobre los Mariners de Seattle.

Miami, a nivel colectivo, está segundo en todas las Grandes Ligas en bases robadas con 98, solo dos menos que el líder (Washington), y sexto en bateo con promedio de .254.

No es el equipo que más anota ni más carreras empuja, pero su diferencial de 27 carreras a favor es el octavo mejor en las Mayores. Además su pitcheo colectivo es el cuarto mejor de su circuito con 4.06 de efectividad, mientras su ofensiva anota casi cinco carreras por partido.

Su récord general de 51-42, el sexto mejor de todas las Mayores (quinto en la Nacional), tiene a los Marlins como uno de ocho equipos que ya tienen 50 o más victorias.

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Es un paso que supera el que tenían para la misma cantidad de partidos jugados en 2003, cuando ostentaron registro de 48-45 en los primeros 93 juegos. La temporada regular de ese año la cerraron con 91-71.

Miami amaneció este jueves empatado en la lucha por el segundo ‘wild card’ de la Nacional con su rival del Este, los Phillies de Filadelfia, ambos con la misma marca. Y está solo 1.5 juegos detrás del primer comodín que ocupan los Cubs de Chicago (52-40).

Más importante aun, es que su reacción también lo ha metido en la contienda por aspirar a ganar su división, ya que solo tres juegos lo separan del líder, Atlanta (53-38).

Los Marlins, desde su entrada a las Grandes Ligas en 1993, nunca han ganado su división y solo tienen cuatro viajes a los ‘playoffs’ en 1997, 2003, 2020 y 2023.