El puertorriqueño Joey Cora sale del cuerpo de entrenadores de los Tigers

El dirigente de los Tigers de Detroit, AJ Hinch, anunció el martes en conferencia de prensa la salida de su cuerpo de entrenadores del puertorriqueño Joey Cora, coach de tercera base del equipo.

De acuerdo a Hinch, quien inició con dicho anuncio la reunión diaria con medios de prensa, la decisión fue mutua y fue resultado de una reunión que sostuvieron ambos en la mañana.

Hinch no precisó las razones concretas para seguir rumbos separados, pero no ocultó que “hubiera diferencias filosóficas”.

“Esta mañana me reuní con Joey Cora en mi oficina. Éramos los únicos dos en el edificio temprano y acordamos mutuamente que dejaría la organización y seguiría adelante. A partir de hoy, Billy Boyer será el entrenador de tercera base y la voz principal en el cuadro interior. Sé que esta noticia sorprenderá a mucha gente. Aprecio a Joey. A Joey le encanta ser un Tiger”, explicó de entrada Hinch.

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Cora, exjugador de Grandes Ligas y hermano mayor del también expelotero de las Mayores, Alex Cora, fue contratado por los Tigers previo a la temporada 2024.

Anterior a su estadía en Detroit, trabajó para los Mets de Nueva York, Pirates de Pittsburgh, Marlins de Miami y White Sox de Chicago. Con estos últimos ganó una Serie Mundial en 2005 junto al dirigente venezolano Ozzie Guillén.

“Él ha sido fundamental durante su tiempo aquí, pero como en una familia, a veces no dura para siempre. Teníamos algunas diferencias filosóficas. Ambos coincidimos en que probablemente sea lo mejor para los jugadores y para todos, separarnos”, agregó Hinch.

“Nos dimos un pequeño abrazo. Se nos humedecieron un poco los ojos. Soy mejor mánager por haber trabajado con él. Es una mente brillante del béisbol, una persona excepcional en el béisbol y a veces, como en una familia, simplemente, no dura para siempre”.

Los Tigers marchan en la cuarta posición de la División Central de la Liga Americana, con marca de 41-50, a 6.5 juegos del primer lugar. Al momento, están fuera de los espacios clasificatorios a la postemporada mediante el ‘wild card’, a cinco juegos del tercer y último comodín de la Americana.

“Los detalles siempre son difíciles. Le agradecí muchísimo por los últimos dos años y medio porque creo que él ha tenido un impacto real en cambiar nuestra agresividad, nuestra intensidad, nuestra dureza. Y todas esas cosas son buenas. Ahora bien, conllevan algunos riesgos y otras cosas. Y entonces, no, no quiero entrar en un montón de detalles porque tendría que desentrañar muchas cosas diferentes a lo largo de los años que he debatido a diestra y siniestra con todo nuestro personal”.

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“Él pidió reunirse ayer (lunes), yo lo pospuse para hoy (martes). Nos reunimos esta mañana y, de nuevo, la reunión no fue lo que parece. No hubo ninguna discusión ni ningún altercado entre nosotros dos. Solo somos dos tipos del béisbol hablando de lo que era mejor. Él siempre ha sido fiel a su palabra y a lo que cree. Seguimos adelante. Así que, en lugar de entrar en todos los detalles, lo dejaré así”.