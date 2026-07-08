El FBI investiga a la Asociación del Fútbol Argentino por presunto lavado de activos

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El FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país, informó en las últimas horas el diario argentino La Nación.

Según el medio, la investigación comenzó en 2025 y salió a la luz en plena participación de la selección argentina en el Mundial, donde disputará este sábado los cuartos de final frente a Suiza. La pesquisa busca determinar si algunas de las operaciones realizadas por la AFA en Estados Unidos constituyen un delito.

En particular, las autoridades analizan el mecanismo utilizado para cobrar contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías a través de la empresa TourProdEnter LLC. De acuerdo con La Nación, la Justicia estadounidense investiga si esas operaciones podrían configurar lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

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Como parte de la investigación, los fiscales sostuvieron recientemente una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien denunció a la AFA por presunta corrupción. Además, evalúan citar a exfuncionarios del gobierno del presidente Javier Milei, que mantiene un conflicto abierto con la entidad rectora del fútbol argentino.

La tensión entre el Gobierno y la AFA, cuyos dirigentes mantienen profundas diferencias con la administración de Milei, se prolonga desde hace más de un año. El conflicto se intensificó cuando el Ejecutivo impulsó un modelo de sociedades anónimas deportivas para el fútbol argentino, iniciativa rechazada tanto por la AFA como por la mayoría de los clubes.

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La AFA también enfrenta una investigación en Argentina. El pasado 26 de junio, un tribunal de alzada confirmó el procesamiento del organismo, así como el de su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa por presunto fraude fiscal.

Los procesamientos fueron dictados el 30 de marzo por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19,000 millones de pesos (unos $13 millones).

Con la decisión de la Cámara en lo Penal Económico de confirmar los procesamientos, la causa dio un paso más hacia un eventual juicio oral.

Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo del Mundial, para cuyo viaje debió solicitar autorización judicial.

La investigación en Argentina comenzó tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).