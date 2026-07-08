Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
8 de julio de 2026
87°Probabilidad de lluvias y tronadas
DeportesFútbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El FBI investiga a la Asociación del Fútbol Argentino por presunto lavado de activos

Las autoridades estadounidenses analizan contratos millonarios y movimientos financieros realizados en ese país

8 de julio de 2026 - 11:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, también enfrenta una causa judicial en Argentina por presunto fraude fiscal. (Natacha Pisarenko)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

RELACIONADAS

---

El FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país, informó en las últimas horas el diario argentino La Nación.

Según el medio, la investigación comenzó en 2025 y salió a la luz en plena participación de la selección argentina en el Mundial, donde disputará este sábado los cuartos de final frente a Suiza. La pesquisa busca determinar si algunas de las operaciones realizadas por la AFA en Estados Unidos constituyen un delito.

En particular, las autoridades analizan el mecanismo utilizado para cobrar contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías a través de la empresa TourProdEnter LLC. De acuerdo con La Nación, la Justicia estadounidense investiga si esas operaciones podrían configurar lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

Como parte de la investigación, los fiscales sostuvieron recientemente una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien denunció a la AFA por presunta corrupción. Además, evalúan citar a exfuncionarios del gobierno del presidente Javier Milei, que mantiene un conflicto abierto con la entidad rectora del fútbol argentino.

La tensión entre el Gobierno y la AFA, cuyos dirigentes mantienen profundas diferencias con la administración de Milei, se prolonga desde hace más de un año. El conflicto se intensificó cuando el Ejecutivo impulsó un modelo de sociedades anónimas deportivas para el fútbol argentino, iniciativa rechazada tanto por la AFA como por la mayoría de los clubes.

Lionel Messi estalla en llanto en plena celebración. Lionel Messi festeja el gol del empate ante Egipto.Los jugadores de Argentina celebran levantando a Lionel Messi.
1 / 13 | En imágenes: la emotiva celebración de Messi y Argentina tras vencer a Egipto. Lionel Messi estalla en llanto en plena celebración. - Mike Stewart

La AFA también enfrenta una investigación en Argentina. El pasado 26 de junio, un tribunal de alzada confirmó el procesamiento del organismo, así como el de su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa por presunto fraude fiscal.

Los procesamientos fueron dictados el 30 de marzo por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19,000 millones de pesos (unos $13 millones).

Con la decisión de la Cámara en lo Penal Económico de confirmar los procesamientos, la causa dio un paso más hacia un eventual juicio oral.

Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo del Mundial, para cuyo viaje debió solicitar autorización judicial.

La investigación en Argentina comenzó tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En marzo de este año, la AFA sostuvo en un comunicado que había presentado “todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia”.

Tags
Fútbol profesionalFIFAArgentinafraudeLavado de dineroFBI
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 8 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: