Nelson Velázquez dispara su cuarto cuadrangular en causa perdida por los Cardinals
En 22 juegos desde su regreso a Grandes Ligas este año, está bateando .269 con 12 carreras empujadas y .908 de OPS
8 de julio de 2026 - 9:30 AM
8 de julio de 2026 - 9:30 AM
San Luis - El mexicoamericano Joey Ortiz conectó un jonrón, Robert Gasser lanzó siete entradas y dos tercios —la máxima cifra de su carrera— y los Brewers de Milwaukee derrotaron 10-2 a los Cardinals de San Luis el martes por la noche para completar una barrida en la doble cartelera.
Jacob Misiorowski ponchó a 11 en el primer juego de la doble jornada dividida, la cual fue una reposición del partido del 5 de mayo, y los Brewers ganaron 4-3.
Milwaukee ha hilado cuatro victorias consecutivas y siete seguidas contra San Luis. Los Cardinals sufrieron su cuarta derrota en fila.
Gasser (2-3) permitió únicamente un jonrón de dos carreras al puertorriqueño Nelson Velázquez, que acercó a los Cardinals 3-2 en el segundo partido.
En 22 partidos desde su regreso a las Grandes Ligas en 2026, Velázquez está produciendo para los Cardinals, con bateo de .269, cuatro jonrones, 12 carreras remolcadas y .908 de OPS.
El venezolano Luis Lara, en su debut en las Grandes Ligas, consiguió su primer hit y carrera impulsada.
Ortiz comenzó la ofensiva con un jonrón solitario, y Brice Turang, el dominicano Gary Sánchez, el venezolano Jackson Chourio y Pratt le siguieron con imparables productores.
El abridor de los Cardinals, Hunter Dobbins (1-1), quien fue designado como el jugador número 27 del equipo para la doble cartelera, permitió tres carreras y cuatro hits en cinco entradas.
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