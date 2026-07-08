Nelson Velázquez dispara su cuarto cuadrangular en causa perdida por los Cardinals

San Luis - El mexicoamericano Joey Ortiz conectó un jonrón, Robert Gasser lanzó siete entradas y dos tercios —la máxima cifra de su carrera— y los Brewers de Milwaukee derrotaron 10-2 a los Cardinals de San Luis el martes por la noche para completar una barrida en la doble cartelera.

Jacob Misiorowski ponchó a 11 en el primer juego de la doble jornada dividida, la cual fue una reposición del partido del 5 de mayo, y los Brewers ganaron 4-3.

Milwaukee ha hilado cuatro victorias consecutivas y siete seguidas contra San Luis. Los Cardinals sufrieron su cuarta derrota en fila.

Gasser (2-3) permitió únicamente un jonrón de dos carreras al puertorriqueño Nelson Velázquez, que acercó a los Cardinals 3-2 en el segundo partido.

En 22 partidos desde su regreso a las Grandes Ligas en 2026, Velázquez está produciendo para los Cardinals, con bateo de .269, cuatro jonrones, 12 carreras remolcadas y .908 de OPS.

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El venezolano Luis Lara, en su debut en las Grandes Ligas, consiguió su primer hit y carrera impulsada.

Ortiz comenzó la ofensiva con un jonrón solitario, y Brice Turang, el dominicano Gary Sánchez, el venezolano Jackson Chourio y Pratt le siguieron con imparables productores.