Cada vez más cerca el regreso de Edwin “Sugar” Díaz con los Dodgers

El cerrador boricua Edwin “Sugar” Díaz lanzó el domingo en su primera práctica desde la cirugía a la que fue sometido en el codo derecho en abril y podría realizar una aparición de rehabilitación en las ligas menores antes de regresar a los Dodgers de Los Ángeles tras el receso del Juego de Estrellas.

Su retorno podría producirse durante la segunda semana de julio, luego del Derby de Jonrones y el Juego de Estrellas, programados para el 13 y 14 de julio, respectivamente. Tras el descanso de mitad de temporada, los Dodgers reanudarán su calendario con series consecutivas frente a los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.

Los Dodgers informaron sobre el progreso de Díaz en su página web y compartieron un video en el que se observa al relevista realizando una práctica desde el montículo del Dodgers Stadium.

Díaz enfrentó durante la sesión al versátil boricua de los Dodgers, Kike Hernández, quien también se encuentra en proceso de rehabilitación con la meta de concretar su segundo regreso al equipo en la presente temporada.

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El lanzador naguabeño aseguró a los medios que cubren a los Dodgers que se siente en buenas condiciones físicas.

“Me siento muy bien, mejor que al principio de la temporada”, dijo a MLB.com.

Durante la cirugía de abril, a Díaz le removieron fragmentos de hueso en el codo derecho. La organización había expresado preocupación por su condición física, luego de que la velocidad promedio de su recta descendiera de 97 a 95 millas por hora.

El dirigente de los Dodgers, Dave Roberts, indicó que Díaz realizará una salida de rehabilitación en las ligas menores antes de recibir el visto bueno para reincorporarse al equipo de las Grandes Ligas.

Roberts añadió que espera que el cerrador esté de regreso poco después del Juego de Estrellas.

Díaz registra foja de 1-0 y 10.50 de efectividad. Además, 10 ponches en seis innings y cuatro salvados.