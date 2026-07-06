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Fallece Ángel Salvador Toro Rodríguez, impulsor del baloncesto menor en Puerto Rico

La Federación destacó el legado de quien dedicó su vida al desarrollo del minibaloncesto y a la formación de generaciones de jugadores

6 de julio de 2026 - 2:39 PM

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Ángel Toro dirigió la Liga de Mini Baloncesto Masculina. (Liga Mini de Baloncesto)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) informó el lunes el fallecimiento de Ángel Salvador Toro Rodríguez, quien durante años estuvo vinculado al desarrollo del baloncesto de categorías menores en la isla y dirigió la Liga de Mini Baloncesto Masculina.

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A través de sus redes sociales, la federación lamentó la muerte de Toro Rodríguez y destacó el impacto de su trayectoria en la formación de generaciones de jugadores.

“Su legado, compromiso y aportación al desarrollo del baloncesto en categorías menores permanecerán siempre en nuestra historia. Agradecemos profundamente todo lo que hizo, el legado que marcó generaciones y sabemos que el país estará en deuda con él por todo lo que aportó”, expresó el organismo.

En una esquela publicada, la FBPUR describió a Toro Rodríguez como una figura fundamental en la historia y el desarrollo de la Liga Mini de Puerto Rico.

Según la federación, dedicó gran parte de su vida al crecimiento del baloncesto infantil y contribuyó al fortalecimiento de una estructura deportiva que permitió a miles de niños aprender, competir y desarrollarse en el deporte.

“Su visión ayudó a fortalecer una liga donde miles de niños pudieron aprender, competir y disfrutar del baloncesto”, indicó la entidad.

La federación también extendió sus condolencias a los familiares, amigos y a toda la comunidad del baloncesto puertorriqueño.

“Nos unimos en oración por su familia, seres queridos y por toda la comunidad del baloncesto puertorriqueño que hoy honra su memoria. ¡Gracias, Ángel, por tu entrega y por tu inmenso aporte al baloncesto de Puerto Rico!”, concluyó.

Hasta el momento, la federación no ha informado la causa del fallecimiento ni los detalles de las exequias.

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Federación de Baloncesto de Puerto RicoFederación de Baloncesto
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