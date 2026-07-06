Agenda del día: Cristiano Ronaldo lidera a Portugal ante una España que parte como favorita

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La jornada de este lunes en el Mundial de Fútbol presenta dos enfrentamientos de alto voltaje en la fase de eliminación directa, con selecciones llamadas a ser protagonistas del torneo y un billete a cuartos de final en juego.

El ambiente es de máxima tensión competitiva, con cruces que combinan rivalidad histórica, presente deportivo y aspiraciones de título.

El primer gran choque será el choque ibérico entre Portugal y España, un encuentro que coloca frente a frente a Cristiano Ronaldo y a la joven estrella Lamine Yamal en un frente a frente generacional de alto voltaje. Más allá de los estilos similares pero con matices tácticos distintos, el partido añade el aliciente de lo que podría ser el último gran capítulo de “CR7″ con la selección de Portugal en una cita mundialista.

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Más tarde, el anfitrión Estados Unidos se mide ante una sólida Bélgica en un partido que también promete alta exigencia física y táctica, pero que llega marcado por un fuerte trasfondo de controversia fuera del césped. La previa ha estado condicionada por el caso de la expulsión de Folarin Balogun, cuya sanción por tarjeta roja generó un intenso debate tras la decisión de la FIFA de no aplicar de forma inmediata la suspensión automática de un partido.

El episodio escaló aún más después de que se reportaran contactos y presuntas presiones políticas en torno al caso, incluyendo la supuesta intervención del presidente estadounidense Donald Trump, lo que encendió críticas desde distintas federaciones europeas. La situación ha abierto un debate sobre la independencia de las decisiones disciplinarias en el torneo y ha añadido tensión institucional.

1 / 11 | En imágenes: Cristiano Ronaldo celebra un hito único en los Mundiales. Cristiano Ronaldo celebra tras anotar el primer gol de Portugal en la victoria 5-0 ante Uzbekistán por el Grupo K del Mundial. - Eric Gay 1 / 11 En imágenes: Cristiano Ronaldo celebra un hito único en los Mundiales Cristiano Ronaldo celebra tras anotar el primer gol de Portugal en la victoria 5-0 ante Uzbekistán por el Grupo K del Mundial. Eric Gay Compartir

A continuación, la agenda del día:

Portugal vs. España, 3:00 p.m.