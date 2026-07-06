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Fallece el capitán de la selección venezolana de voleibol tras doble terremoto

Su esposa e hijo también murieron como consecuencia del sismo que afectó al país

6 de julio de 2026 - 9:06 AM

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Willner Rivas, quien fue una de las víctimas del terremoto en Venezuela, posa con el Jugador Más Valioso de la decimoctava Copa Panamericana. (Norceca)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El capitán de la Selección Nacional masculina de voleibol de Venezuela, Willner Rivas, murió junto a su esposa e hijo como consecuencia del devastador doble terremoto que sacudió al país, reportaron medios internacionales.

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Ante la tragedia, la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) expresó su más profundo pesar por el fallecimiento del destacado jugador y de sus familiares.

“En estos momentos de inmenso dolor, nos unimos en solidaridad con la Federación Venezolana de Voleibol, sus familiares, amigos, compañeros de equipo y con todo el pueblo venezolano”, expresó la FPV mediante un comunicado.

Los cuerpos sin vida de Rivas, su esposa, Mariángel, y su hijo, Theo, fueron rescatados de entre los escombros del edificio Los Monjes, en Playa Grande, Catia La Mar.

La muerte del capitán de voleibol de la selección venezolana representa un duro golpe para el deporte de ese país, mientras la comunidad deportiva internacional continúa expresando sus condolencias y apoyo a los afectados por la tragedia.

Rivas fue elegido Jugador Más Valioso de la Copa Panamericana de 2025, disputada en Guanajuato (México), torneo en el que Venezuela conquistó la medalla de oro. Además, obtuvo la medalla dorada en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017. Recientemente, el destacado voleibolista había firmado con el CV Guaguas de Las Palmas (Gran Canaria) para la temporada 2025-2026.

También acción en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entre otros importantes torneos internacionales.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3,342, mientras que la de heridos se elevó a 16,740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

El primer terremoto alcanzó una magnitud de 7.5, seguido por otro de 7.2.

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VoleibolVenezuelaTerremotosFederación Puertorriqueña de Voleibol
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