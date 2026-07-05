Suben a más de 3,300 los fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3,342, mientras que la de heridos se elevó a 16,740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas, respecto al sábado, mientras se intensifican las labores para sacar cuerpos de debajo de los escombros.

Según el balance oficial, 6,462 personas han sido rescatadas y 17,345 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

1 / 20 | En imágenes: hospitales al límite y brotes de enfermedades infecciosas en Venezuela. Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. - Ariana Cubillos 1 / 20 En imágenes: hospitales al límite y brotes de enfermedades infecciosas en Venezuela Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. Ariana Cubillos Compartir

De acuerdo con los datos oficiales, 86,794 las familias han sido atendidas y se han distribuido 9,585 toneladas de alimentos y 176,739 galones de agua.

También se encuentran desplegados 29,567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que habría un total de 27,482 voluntarios.

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Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido.

La iniciativa ciudadana “Desparecidos Terremoto Venezuela”, una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 31,000 personas a las que no se han podido contactar.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

En julio de 1967, 59 años antes, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los recientes seísmos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más damnificado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.