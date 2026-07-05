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Suben a más de 3,300 los fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

Según el balance oficial, 6,462 personas han sido rescatadas y 17,345 perdieron su vivienda

5 de julio de 2026 - 7:42 PM

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Integrantes de cuerpos de rescate que realizan operaciones de búsqueda en edificaciones afectadas en Caracas (Raúl Martínez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3,342, mientras que la de heridos se elevó a 16,740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

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La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas, respecto al sábado, mientras se intensifican las labores para sacar cuerpos de debajo de los escombros.

Según el balance oficial, 6,462 personas han sido rescatadas y 17,345 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. Una foto aérea muestra un edificio destruido en La Guaira, la zona más afectada por los sismos. Un grupo de personas afectadas espera por la ayuda humanitaria que va llegando al país.
1 / 20 | En imágenes: hospitales al límite y brotes de enfermedades infecciosas en Venezuela. Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. - Ariana Cubillos

De acuerdo con los datos oficiales, 86,794 las familias han sido atendidas y se han distribuido 9,585 toneladas de alimentos y 176,739 galones de agua.

También se encuentran desplegados 29,567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que habría un total de 27,482 voluntarios.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido.

La iniciativa ciudadana “Desparecidos Terremoto Venezuela”, una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 31,000 personas a las que no se han podido contactar.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

En julio de 1967, 59 años antes, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los recientes seísmos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más damnificado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Este domingo, cuando se cumplen 11 días de los terremotos, los grupos de rescatistas internacionales se han retirado ya y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.

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VenezuelaMuertesTerremotosBreaking News
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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