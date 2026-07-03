Llega la ayuda de Bad Bunny a Venezuela

Luego de haberse pronunciado públicamente en un concierto sobre el doble terremoto que ha causado miles de muertes y heridos en Venezuela, el cantante Bad Bunny envío ayuda que llegó hoy al territorio latinoamericano.

Miles de paletas cargadas con suministros de primera necesidad fueron grabadas en un video publicado por el periodista puertorriqueño Rafael Lenin López. En total, la ayuda asciende a unas 42,000 libras de materiales esenciales, escribió en la publicación difundida.

Ayer, jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció la solidaridad de 147 países, así como de artistas como Bad Bunny.

“Agradezco a los artistas internacionales, Bad Bunny entre otros, que enviaron ayuda”, dijo Rodríguez en una rueda de prensa, después de asegurar que jefes de Estado de todo el mundo, organismos, empresas y organizaciones han transmitido su ayuda.

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El mensaje de Bad Bunny a Venezuela

El artista puertorriqueño se pronunció en un concierto en Londres durante su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOTos” sobre la tragedia de los terremotos de magnitud 7.2 y .5 del pasado 24 de junio.

“No importa en qué parte del mundo esté, siempre hay una bandera que veo muy seguido y es la de Venezuela. Hoy más que nunca, a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, todos los latinos alrededor del mundo estamos en sintonía y solidarios con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo y mucha fuerza”, dijo Bad Bunny.

Y añadió a sus seguidores venezolanos: “Ustedes son un país muy valiente, fuerte y sé que podrán sobrepasar esto”.

1 / 10 | 📷 Desborde de solidaridad: parte desde Puerto Rico avión con ayuda humanitaria para Venezuela . Los primeros dos vuelos con ayuda humanitaria transportaron, el 1 de julio de 2026, sobre 10,000 libras de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad para los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela. - Xavier Araújo 1 / 10 📷 Desborde de solidaridad: parte desde Puerto Rico avión con ayuda humanitaria para Venezuela Los primeros dos vuelos con ayuda humanitaria transportaron, el 1 de julio de 2026, sobre 10,000 libras de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad para los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela. Xavier Araújo Compartir

La presidenta también dijo este jueves que, en las primeras horas tras los terremotos, recibió llamadas de 72 jefes de Estado y de Gobierno y que a todos les aseguró que “nuestro primer objetivo es salvar vidas, necesitamos rescatistas, sin objeciones, sin miramientos políticos”.

Asimismo, agradeció el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; del jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez; del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“La ayuda va a llegar”: así es el primer vuelo humanitario a Venezuela Con 10,000 libras de artículos de primera necesidad, celebridades, empresas y organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico se unieron para que salieran los primeros vuelos con ayuda humanitaria para sobrevivientes de los terremotos.

Los artistas dicen presente

Otros artistas puertorriqueños se han unido a empresas locales para ayudar a los damnificados de los sismos.

Daddy Yankee, reinas de belleza y otros artistas locales se unieron al recogido de artículos de primera necesidad en el centro de acopio en el estadio Hiram Bithorn establecido por la Fundación Multinational.

Además, otra iniciativa de la organización sin fines de lucro Cáritas Puerto Rico en conjunto con las empresas Aerostar, el Grupo VRDG y Automatic Group Puerto Rico, participaron personalidades. Entre ellas el expelotero de las Grandes Ligas Yadier Molina, el cantante Tito “El Bambino”y el pastor Héctor Delgado, conocido en el pasado como “Héctor El Father”. También colaboraron con el envío de 10 mil libras de suministros los “influencers” Isander Pérez y Michael Flores.

Igualmente, Nicky Jam se trasladó al páis en un avión privado con cajas de medicamentos, comida enlatada, insumos esenciales para bebé y otros productos.