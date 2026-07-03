Llega la ayuda de Bad Bunny a Venezuela
La presidenta encargada agradeció al cantante su solidaridad
3 de julio de 2026 - 12:12 PM
3 de julio de 2026 - 12:12 PM
Luego de haberse pronunciado públicamente en un concierto sobre el doble terremoto que ha causado miles de muertes y heridos en Venezuela, el cantante Bad Bunny envío ayuda que llegó hoy al territorio latinoamericano.
Miles de paletas cargadas con suministros de primera necesidad fueron grabadas en un video publicado por el periodista puertorriqueño Rafael Lenin López. En total, la ayuda asciende a unas 42,000 libras de materiales esenciales, escribió en la publicación difundida.
Ayer, jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció la solidaridad de 147 países, así como de artistas como Bad Bunny.
“Agradezco a los artistas internacionales, Bad Bunny entre otros, que enviaron ayuda”, dijo Rodríguez en una rueda de prensa, después de asegurar que jefes de Estado de todo el mundo, organismos, empresas y organizaciones han transmitido su ayuda.
El artista puertorriqueño se pronunció en un concierto en Londres durante su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOTos” sobre la tragedia de los terremotos de magnitud 7.2 y .5 del pasado 24 de junio.
“No importa en qué parte del mundo esté, siempre hay una bandera que veo muy seguido y es la de Venezuela. Hoy más que nunca, a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, todos los latinos alrededor del mundo estamos en sintonía y solidarios con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo y mucha fuerza”, dijo Bad Bunny.
Y añadió a sus seguidores venezolanos: “Ustedes son un país muy valiente, fuerte y sé que podrán sobrepasar esto”.
La presidenta también dijo este jueves que, en las primeras horas tras los terremotos, recibió llamadas de 72 jefes de Estado y de Gobierno y que a todos les aseguró que “nuestro primer objetivo es salvar vidas, necesitamos rescatistas, sin objeciones, sin miramientos políticos”.
Asimismo, agradeció el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; del jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez; del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Otros artistas puertorriqueños se han unido a empresas locales para ayudar a los damnificados de los sismos.
Daddy Yankee, reinas de belleza y otros artistas locales se unieron al recogido de artículos de primera necesidad en el centro de acopio en el estadio Hiram Bithorn establecido por la Fundación Multinational.
Además, otra iniciativa de la organización sin fines de lucro Cáritas Puerto Rico en conjunto con las empresas Aerostar, el Grupo VRDG y Automatic Group Puerto Rico, participaron personalidades. Entre ellas el expelotero de las Grandes Ligas Yadier Molina, el cantante Tito “El Bambino”y el pastor Héctor Delgado, conocido en el pasado como “Héctor El Father”. También colaboraron con el envío de 10 mil libras de suministros los “influencers” Isander Pérez y Michael Flores.
Igualmente, Nicky Jam se trasladó al páis en un avión privado con cajas de medicamentos, comida enlatada, insumos esenciales para bebé y otros productos.
Con información de la agencia de noticias EFE.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: