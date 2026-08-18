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prima:Documental sobre Carlos “Taso” Zenón conquista Filadelfia y amplifica su lucha

La película “Zenón y la Flotilla Rebelde”, del cineasta Juan Carlos Dávila estrenó el pasado 7 de agosto en el Black Star Film Festival

18 de agosto de 2026 - 11:10 PM

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El documental “Zenón y la flotilla rebelde”, dirigido por el cineasta puertorriqueño Juan Carlos Dávila, explora el legado de lucha comunitaria encabezado por Carlos Zenón y los pescadores de Vieques. (Foto: República 21 Media) (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Hay luchas que trascienden generaciones porque hablan de algo más grande que un momento histórico. La historia de Carlos “Taso” Zenón y los pescadores de Vieques es una de ellas. Su resistencia frente a la Marina de Estados Unidos ayudó a transformar el destino de la isla municipio y se convirtió en un símbolo de organización comunitaria. Ahora, el cineasta puertorriqueño Juan Carlos Dávila Santiago vuelve sobre ese legado con “Zenón y la flotilla rebelde”, un documental que ya comenzó a recibir reconocimiento internacional.

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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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