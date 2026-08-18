Documental sobre Carlos “Taso” Zenón conquista Filadelfia y amplifica su lucha
La película “Zenón y la Flotilla Rebelde”, del cineasta Juan Carlos Dávila estrenó el pasado 7 de agosto en el Black Star Film Festival
18 de agosto de 2026 - 11:10 PM
18 de agosto de 2026 - 11:10 PM
Hay luchas que trascienden generaciones porque hablan de algo más grande que un momento histórico. La historia de Carlos “Taso” Zenón y los pescadores de Vieques es una de ellas. Su resistencia frente a la Marina de Estados Unidos ayudó a transformar el destino de la isla municipio y se convirtió en un símbolo de organización comunitaria. Ahora, el cineasta puertorriqueño Juan Carlos Dávila Santiago vuelve sobre ese legado con “Zenón y la flotilla rebelde”, un documental que ya comenzó a recibir reconocimiento internacional.
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