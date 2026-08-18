Hay luchas que trascienden generaciones porque hablan de algo más grande que un momento histórico. La historia de Carlos “Taso” Zenón y los pescadores de Vieques es una de ellas. Su resistencia frente a la Marina de Estados Unidos ayudó a transformar el destino de la isla municipio y se convirtió en un símbolo de organización comunitaria. Ahora, el cineasta puertorriqueño Juan Carlos Dávila Santiago vuelve sobre ese legado con “Zenón y la flotilla rebelde”, un documental que ya comenzó a recibir reconocimiento internacional.