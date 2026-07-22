Documental puertorriqueño “Todo parecía posible” llega a la isla tras recorrer el mundo

A un año y medio de su estreno en el festival de cine de Rotterdam, en Países Bajos, y de haber sido mostrada en ciudades como Londres, Belo Horizonte, Los Ángeles y Nueva York, por fin le tocará el turno a Puerto Rico de disfrutar de la película documental “Todo parecía posible” (2025). Este largometraje, creado por el cineasta puertorriqueño Ramón Rivera Moret, se estrenará en la isla el jueves, 23 de julio en los cines de Fine Arts de Caribbean Cinemas, en Miramar.

“Para mí, poder presentar la película aquí es maravilloso, porque esa era la meta principal desde el principio: regresar a Puerto Rico y entablar esa conversación entre nosotros", indicó a El Nuevo Día este profesor de cine en la Rhode Island School of Design, afiliada a Brown University. “Esto es como volver a casa y hablar con amigos sobre cómo vamos a seguir hacia adelante”.

Inicialmente, solamente estará por una semana, pero su permanencia será determinada por el apoyo que tenga del público.

“Todo parecía posible” explora la historia de la División de Educación de la Comunidad (DivEdCo), un proyecto de desarrollo comunal creado en 1949 bajo la gobernación de Luis Muñoz Marín y adscrito al entonces Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico. DivEdCo reunió a escritores, cineastas y artistas plásticos para crear materiales educativos dirigidos a las comunidades rurales, con el propósito de fomentar la organización comunitaria y el mejor aprovechamiento de la ayuda gubernamental.

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Inspirado en las historias de su abuela y de su tío abuelo Gabriel Tirado, director de fotografía de varias producciones de DivEdCo, Rivera Moret quiso reflejar este periodo crucial y a la vez polémico de la historia puertorriqueña.

Imagen del filme "Todo parecía posible", de Ramón Rivera Moret. (Suministrada)

“Me parece que la película muestra un momento trascendental en la historia de Puerto Rico que define muchas de las situaciones en las que nos encontramos hoy”, explicó el cineasta nacido en San Juan, pero cuya familia es de Aguada. “Para mí siempre fue fundamental reflexionar sobre esa época, entender qué pasó, qué cosas fueron exitosas, qué se logró, qué no funcionó y qué podemos construir hacia el futuro”.

Rivera Moret señaló que la transformación de Puerto Rico durante esa década fue impulsada por toda una generación de puertorriqueños, además de figuras como Luis Muñoz Marín, cuyos esfuerzos contribuyeron al desarrollo de infraestructura esencial y a la creación de instituciones como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Conservatorio de Música, el Festival Casals y la Universidad de Puerto Rico, logros que ayudaron a modernizar el país.

Con una duración de una hora y 42 minutos, el documental es narrado por el propio director y combina imágenes de archivo de las producciones originales con entrevistas a figuras como el escritor Edgardo Rodríguez Juliá y el profesor Carlos Pabón. La obra entrelaza historias y testimonios que se conectan entre sí. La banda sonora original fue creada por la cantante Ileana Cabra y el músico Ismael Cancel.

El cineasta puertorriqueño trabajó en este proyecto desde 2019, dedicando alrededor de cuatro años a recopilar información y materiales con la colaboración de entidades como el Archivo General de Puerto Rico, la Fundación Luis Muñoz Marín, la Biblioteca del Congreso, así como de Hilda Ayala, Marisel Flores Patton, Julio Quirós Alcalá, Luis Rosario Albert y Mariam Colón Pizarro, quien facilitó contactos con antiguos organizadores de DivEdCo, incluido Francisco Collet.

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