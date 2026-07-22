Semana Billboard de la Música Latina 2026 revela artistas participantes

Este miércoles se reveló su primera ronda de oradores estelares que incluye a Greeicy, Jay Wheeler, Jessi Uribe, Kany García y Rawayana de la Semana Billboard de la Música Latina 2026.

También se darán cita Lola Índigo, Paola Jara, Rainao, Ryan Castro, Trueno y Zhamira Zambrano, quienes hablarán en sesiones exclusivas.

“Nos sentimos honrados de dar la bienvenida al talento de este año mientras seguimos inspirando conversaciones que impulsan la industria”, dijo Mike Van, director ejecutivo de Billboard en un comunicado.

Por más de tres décadas la Semana de la Música Latina de Billboard ha impulsado conversaciones impactantes y momentos destacados de la música latina.

1 / 27 | Revive lo mejor de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Carlota Vizmanos subió al escenario para presentar y entregar el prestigioso galardón de Mujer del Año a la estrella global Rosalía. - Telemundo 1 / 27 Revive lo mejor de Billboard Mujeres Latinas en la Música Carlota Vizmanos subió al escenario para presentar y entregar el prestigioso galardón de Mujer del Año a la estrella global Rosalía. Telemundo Compartir

La semana de 2026 cuenta con varios días de programación incluyendo actuaciones estelares, paneles y talleres que reúnen a artistas, creadores y ejecutivos líderes de la música latina con el público. Se realizará del 19 al 22 de octubre.

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Entre los panelistas ejecutivos destacan Nat Pastor, Victor Gonzalez y Tommy Mottola. Más participantes serán anunciados pronto.