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Semana Billboard de la Música Latina 2026 revela artistas participantes

El evento cuenta con varios días de programación incluyendo actuaciones estelares, paneles y talleres

22 de julio de 2026 - 3:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante puertorriqueña Kany García forma parte del evento. (Berenice Bautista)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Este miércoles se reveló su primera ronda de oradores estelares que incluye a Greeicy, Jay Wheeler, Jessi Uribe, Kany García y Rawayana de la Semana Billboard de la Música Latina 2026.

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También se darán cita Lola Índigo, Paola Jara, Rainao, Ryan Castro, Trueno y Zhamira Zambrano, quienes hablarán en sesiones exclusivas.

“Nos sentimos honrados de dar la bienvenida al talento de este año mientras seguimos inspirando conversaciones que impulsan la industria”, dijo Mike Van, director ejecutivo de Billboard en un comunicado.

Por más de tres décadas la Semana de la Música Latina de Billboard ha impulsado conversaciones impactantes y momentos destacados de la música latina.

Carlota Vizmanos subió al escenario para presentar y entregar el prestigioso galardón de Mujer del Año a la estrella global Rosalía.Al aceptar su galardón, habló sobre el "malabarismo" que enfrentan las mujeres para equilibrar su vida personal y profesional, instando a las nuevas artistas a no tener miedo de ser auténticas y "raras".Gloria ofreció unas palabras centradas en la unificación, la reflexión y el amor. Destacó que "el amor vence al odio" y agradeció profundamente a sus seguidores por acompañarla durante décadas.
1 / 27 | Revive lo mejor de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Carlota Vizmanos subió al escenario para presentar y entregar el prestigioso galardón de Mujer del Año a la estrella global Rosalía. - Telemundo

La semana de 2026 cuenta con varios días de programación incluyendo actuaciones estelares, paneles y talleres que reúnen a artistas, creadores y ejecutivos líderes de la música latina con el público. Se realizará del 19 al 22 de octubre.

Entre los panelistas ejecutivos destacan Nat Pastor, Victor Gonzalez y Tommy Mottola. Más participantes serán anunciados pronto.

La Semana Billboard de la Música Latina regresará al Faena Forum Miami Beach y coincidirá con los Premios Billboard a la Música Latina que se entregarán el 22 de octubre en Miami. Los premios se transimtirán en vivo por Telemundo y Peacock.

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Premios Billboard a la Música LatinaKany GarcíaMiamiTelemundo
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