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Hades66 sufre golpe en la cabeza durante una presentación y enfrenta a fanático

El cantante detuvo el concierto para enfrentar al fanático señalado como el responsable

22 de julio de 2026 - 2:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hades66 (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El rapero puertorriqueño Hades66, cuyo nombre real es Ángel Yamil Santiago Vázquez, sufrió un golpe en la cabeza durante una presentación en una discoteca de España.

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En un video que circula en redes sociales, el exponente urbano aparece cantando uno de sus éxitos cuando un vaso lanzado desde el público logra alcanzarlo hasta el escenario.

Tras el golpe, el cantante tuvo que detener su actuación y bajar de la tarima para enfrentar al fanático señalado como el responsable, lo cual provocó una pelea entre los asistentes.

El clip del incidente donde el artista recibió el golpe en la frente y posterior pelea se volvió viral rápidamente.

Por su lado, Hades66 también se pronunció sobre la situación y afirmó que estaba esperando al hombre que lanzó el objeto fuera del establecimiento.

“Lo invito a salir a pelear, me bajo de la tarima, lo busco, se esconde y cuando me estoy yendo quiere hacer bulla con mis muchachos. El que falte se la vamos a aplicar en cualquier parte del mundo, le guste a quien le guste”, escribió.

Aún se desconoce la identidad del presunto agresor.

Mensaje de Hades66 en su Story de Instagram.
Mensaje de Hades66 en su Story de Instagram. (Suministrada)
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Cantantes
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