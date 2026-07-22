Expulsan a participante de “Operación Triunfo Estados Unidos”

La competencia de “Operación Triunfo Estados Unidos” sufrió un giro inesperado con la expulsión de una de sus participantes y favorita del jurado, la mexicana Acuarela, por presuntamente incumplir una de las normas de convivencia del programa.

La noticia sorprendió a los seguidores del “reality show” que se transmite por Telemundo cuando la directora de la Academia, Erika Ender, reunió a los concursantes para informarles sobre la salida de la joven.

“Tengo una noticia que darles. Como ven, Acuarela no está aquí, hubo que llamarle la atención porque aparentemente infringió una regla de conducta y producción me dejó saber que no va a poder regresar a la casa”, informó la cantautora panameña.

“Ustedes saben que hay reglas desde que uno entra y hay que seguirlas. Lo siento mucho y yo sé que es importante para todos, también lo es para mí, yo le tengo muchísimo cariño, pero tenemos que ser congruentes con lo que nos comprometemos”, expresó Ender.

PUBLICIDAD

Acuarela se ha destacado por su impresionante voz y dominio del género regional mexicano, ganándose así la inmunidad y convirtiéndose en una de las favoritas del show.

Hasta el momento, no se ha informado cuál fue la regla que le costó la permanencia a la joven de 18 años. Se espera que durante la gala de la noche del miércoles se den a conocer más detalles.

En la competencia participan 12 concursantes, entre ellos dos puertorriqueñas: Karla y Lalah.