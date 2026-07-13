Alumnos de “Operación Triunfo Estados Unidos” superan una gala marcada por la gripe

( CAPTURA DE VIDEO )

Un virus visitó la Academia de “Operación Triunfo Estados Unidos” en su semana de estreno, afectando la salud de algunos de los alumnos. El brote provocó catarro y dificultó un poco más la preparación para la gala del domingo, en la que debían presentar sus temas en busca de obtener la primera inmunidad de la competencia de canto.

La gala comenzó con un recuento en video de lo ocurrido durante los pasados días. En él se mostró a la directora, Erika Ender, dando instrucciones claras y precisas a los participantes, especialmente a aquellos que se contagiaron con gripe. Ender les pidió descansar, mantener medidas de limpieza y desinfección, y evitar esforzar las cuerdas vocales para no afectar su voz.

“¿Quién empezó el virus? Nada más para echarle la culpa a alguien”, preguntó en tono de broma la presentadora Natalia Téllez.

A pesar de la enfermedad, los alumnos lograron superar la primera prueba de fuego sobre el escenario.

Acuarela Jiménez se convirtió en la participante salvada por el panel de jueces, compuesto por David Bisbal, Ana Bárbara y Ximena Sariñana, ganando así la inmunidad de la semana.

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Estas fueron las canciones interpretadas durante la gala del domingo:

- Amalia: “Falsas esperanzas”, de Christina Aguilera.

- Jahaziel: “Volver, volver”, de Vicente Fernández.

- Daniel: “Saturno”, de Pablo Alborán.

- Karla: “Birds of a Feather”, de Billie Eilish.

- Wandi: “Ahora quién”, de Marc Anthony.

- Frankie: “Lose Control”, de Teddy Swims.

- Daniela: “Así fue”, de Juan Gabriel.

- José Ángel: “Será que no me amas”, de Luis Miguel.

- Aziz: “Lo dejaría todo”, de Chayanne.

- Allie: “Creep”“, de Radiohead.

- Leslie: “Carnaval”, de Celia Cruz.

- Acuarela: “Ese hombre”, de Rocío Jurado.

- Lala: “”Vampire", de Olivia Rodrigo.

- Guido: “Ojalá que llueva café”, de Juan Luis Guerra.

Mañana, lunes, se conocerá al primer eliminado del reality show de Telemundo. Sergio Calderón y Karol Wilson se encuentran en peligro de eliminación.

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