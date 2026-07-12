Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
12 de julio de 2026
87°Bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Modelo rusa sorprende por su parecido con el delantero noruego, Erling Haaland

Al comienzo, la modelo de 24 años de edad estaba en negación y no terminaba de entender de dónde surgía la comparación

12 de julio de 2026 - 4:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La modelo rusa, Anastasia Kostromitina. (Instagram)
Por La Prensa / GDA

¿Y si Erling Haaland tuviera una hermana gemela que nadie conocía?

RELACIONADAS

Esa fue la reacción de miles de usuarios en redes sociales al descubrir a la modelo rusa Anastasia Kostromitina, quien se volvió viral por su asombroso parecido con el futbolista noruego.

Todo comenzó cuando Anastasia publicó un video en su cuenta de Instagram junto a su madre, en el que recreó en tono de humor algunas de las fotografías más icónicas del delantero del Manchester City.

El reel ya supera los 100 millones de reproducciones y los usuarios no tardaron en destacar las similitudes: el cabello rubio, los ojos claros, la estructura marcada del rostro e incluso las expresiones faciales hicieron que muchos la bautizaran como la “gemela perdida” de Haaland.

Al principio, la modelo de 24 años estaba en negación y no terminaba de entender de dónde surgía la comparación. Según contó, no veía qué rasgo de su apariencia podía hacer que la relacionaran con Haaland y tampoco comprendía por qué la asociaban con un futbolista.

“Al principio, para ser sincera, no entendía qué tenía en mi apariencia que se pareciera a él. Después, no entendía por qué me comparaban con un futbolista. Ahora ya lo acepto. Me lo tomo con sentido del humor y puedo bromear sobre este tema yo misma”, dijo Kostromitina en declaraciones a CNN.

Lejos de incomodarse por los comentarios, Anastasia decidió unirse a la tendencia y publicó un nuevo video imitando al futbolista que se ha convertido en la última sensación del Mundial 2026.

La tarde del sábado, 11 de julio la selección de Inglaterra venció a Noruega 2- 1 y ocupando un lugar en semifinales.

Tags
MundialNoruegaFIFA
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa / GDA
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 12 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: