Modelo rusa sorprende por su parecido con el delantero noruego, Erling Haaland

¿Y si Erling Haaland tuviera una hermana gemela que nadie conocía?

Esa fue la reacción de miles de usuarios en redes sociales al descubrir a la modelo rusa Anastasia Kostromitina, quien se volvió viral por su asombroso parecido con el futbolista noruego.

Todo comenzó cuando Anastasia publicó un video en su cuenta de Instagram junto a su madre, en el que recreó en tono de humor algunas de las fotografías más icónicas del delantero del Manchester City.

El reel ya supera los 100 millones de reproducciones y los usuarios no tardaron en destacar las similitudes: el cabello rubio, los ojos claros, la estructura marcada del rostro e incluso las expresiones faciales hicieron que muchos la bautizaran como la “gemela perdida” de Haaland.

PUBLICIDAD

Al principio, la modelo de 24 años estaba en negación y no terminaba de entender de dónde surgía la comparación. Según contó, no veía qué rasgo de su apariencia podía hacer que la relacionaran con Haaland y tampoco comprendía por qué la asociaban con un futbolista.

“Al principio, para ser sincera, no entendía qué tenía en mi apariencia que se pareciera a él. Después, no entendía por qué me comparaban con un futbolista. Ahora ya lo acepto. Me lo tomo con sentido del humor y puedo bromear sobre este tema yo misma”, dijo Kostromitina en declaraciones a CNN.

Lejos de incomodarse por los comentarios, Anastasia decidió unirse a la tendencia y publicó un nuevo video imitando al futbolista que se ha convertido en la última sensación del Mundial 2026.