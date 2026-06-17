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Erling Haaland debuta en el Mundial con doblete frente a Irak

Fue la primera participación de Noruega en el certamen desde Francia 1998

17 de junio de 2026 - 9:32 PM

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Erling Haaland, de Noruega, festeja tras anotar el segundo gol de su conjunto ante Irak en el Mundial. (Charles Krupa)
Por Kyle Hightower

FOXBOROUGH, Massachusetts, - Erling Haaland marcó sus dos primeros goles en una Copa del Mundo, incluido uno tras un craso error defensivo, y prodigó una asistencia en su debut en el torneo para que Noruega aplastara el martes 4-1 a Irak.

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El duelo del Grupo I deparó el 56to y 57mo gol internacional para Haaland, el astro de la Liga Premier inglesa. Ambos se produjeron en la primera participación de Noruega en el certamen desde Francia 1998, cuando avanzó hasta los cuartos de final.

Leo Ostigard anotó el tercer gol a los 76 minutos tras un saque de esquina de Martin Odegaard. Kristian Thorstvedt marcó el último tanto justo antes del silbatazo final, con asistencia de Haaland.

Irak logró el empate momentáneo apenas nueve minutos después del primer tanto de Haaland, con un remate de Aymen Hussein.

Pero Haaland puso a los noruegos definitivamente por delante justo antes del descanso, cuando se anticipó a un mal pase hacia atrás dirigido al portero iraquí Jalal Hassan. Haaland le ganó la posición, anticipándose a su intento de despeje frente al arco, y se valió de la espinilla para enviar el balón al fondo.

El primer gol de Haaland llegó a los 29 minutos, tras un centro al área de David Moller Wolfe. Haaland se deslizó y con el talón derecho remató a gol.

La diana desató una oleada de vítores entre los aficionados noruegos, que llenaban las gradas vestidos de rojo y entonaban al unísono cánticos de la “fila vikinga”.

Irak, que participa en la Copa del Mundo por segunda vez desde su debut en México 1986, contó por su parte con un nutrido contingente de aficionados que, en su mayoría, se concentraba detrás de una de las porterías.

Esa energía ayudó a que la selección iraquí reaccionara en el duelo.

El gol llegó a los 38 minutos, cuando Amir Alammari controló un balón en la línea de fondo, a medio camino entre la esquina izquierda y la portería, y centró al área. El esférico no fue tocado por los defensores noruegos, lo que permitió a Hussein rematar de cabeza con precisión.

El balón se coló por debajo de la mano del portero Orjan Nyland para empatar el partido 1-1.

Fue el 34to gol de Hussein con la selección iraquí. La cifra incluye el tanto de la victoria sobre Bolivia en el último partido de la eliminatoria para el Mundial, disputado en México en abril, que le dio a Irak el último boleto de repechaje para el torneo ampliado a 48 equipos.

Tags
NoruegaIrakMundial de Fútbol 2026
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