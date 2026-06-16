¿La Copa de la Vida o Waka Waka: cuál es el mejor “himno” de los Mundiales?

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La cantante colombiana Shakira volvió a ocupar el centro del escenario internacional con una nueva participación musical en esta edición de la Copa del Mundo, reabriendo una vieja discusión que nunca termina de cerrarse del todo.

Cada Mundial deja una canción que intenta convertirse en el gran tema del torneo, pero solo algunas logran trascender la competencia y quedarse en la memoria del público mucho después del pitazo final.

¿Pero cuál es la mejor de todas? A continuación, el ranking de canciones, tomando en cuenta su impacto global, presencia en estadios, reproducciones en plataformas de streaming y permanencia en el recuerdo colectivo. Cuatro de ellas alcanzaron gran proyección internacional, mientras que una suele ser subestimada en comparación con el resto.

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5. “We Are One (Ole Ola)” – Pitbull ft. Jennifer López (Brasil 2014)

Fue el tema oficial del Mundial de Brasil 2014 y buscó capturar la energía latina del torneo con Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte. Sin embargo, su recepción fue dividida: mientras algunos destacaron su carácter festivo y comercial, otros criticaron su falta de identidad futbolera. A pesar de ello, se convirtió en una de las canciones más escuchadas de esa edición gracias al empuje del mercado global y su fuerte exposición mediática.

El tema supera los mil millones de reproducciones en YouTube.

4. “The Time of Our Lives” – Il Divo & Toni Braxton (Alemania 2006)

La balada oficial de Alemania 2006 apostó por un estilo más clásico y emocional, alejado del pop explosivo de otras ediciones. Interpretada por Il Divo y Toni Braxton, acompañó momentos clave del torneo, incluida la ceremonia final.

Aunque no alcanzó el impacto comercial de otros “himnos”, es recordada por representar una de las propuestas más elegantes en la historia musical del evento, aunque hoy suele ser considerada subestimada.

Aunque originalmente no fue creada como canción oficial del torneo, Coca-Cola la adoptó como himno promocional y terminó convirtiéndose en el verdadero sonido de Sudáfrica 2010.

La versión con David Bisbal amplificó su impacto en el mercado hispano. Su letra de superación y libertad la convirtió en un símbolo emocional del primer Mundial en África, alcanzando enorme rotación global y un fuerte legado cultural.

2. “Waka Waka (This Time for Africa)” – Shakira (Sudáfrica 2010)

El tema de Shakira junto a Freshlyground se convirtió en un fenómeno global que redefinió la música asociada a los Mundiales, con miles de millones de reproducciones y una fuerte permanencia en plataformas digitales. Su fusión de ritmos africanos y pop internacional le permitió trascender el torneo y consolidarse como una de las canciones más exitosas vinculadas al fútbol en la era digital.

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La artista ha tenido además una presencia recurrente en la Copa del Mundo: tras una actuación en la clausura de Alemania 2006, alcanzó un punto alto en Sudáfrica 2010 con el tema oficial del torneo. Luego regresó en Brasil 2014 con otra canción asociada al evento y volvió a participar en la edición de 2026 con una nueva propuesta musical para el Mundial en Norteamérica.

1. “La Copa de la Vida” – Ricky Martin (Francia 1998)

“La Copa de la Vida” no solo se convirtió en el tema central del Mundial de Francia 1998, sino en un punto de inflexión para la música asociada al fútbol. En una época en la que los “himnos” del torneo tenían un perfil más institucional, la canción del puertorriqueño introdujo una nueva fórmula: pop latino con ambición global, diseñado tanto para el estadio como para la radio.

Su interpretación en la final del Mundial, en el Stade de France, fue clave para su explosión internacional. Ese momento televisado a cientos de millones de personas consolidó la imagen del boricua y convirtió el tema en un éxito inmediato en listas de Europa, América Latina y Estados Unidos.

Más allá del torneo, la canción impulsó la expansión global del pop latino a finales de los años 90 y abrió la puerta a que futuras Copas del Mundo apostaran por temas más comerciales, energéticos y orientados al espectáculo.