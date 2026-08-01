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Fuera el anfitrión: Puerto Rico vence a Dominicana y va por el oro en el básquet Sub-20 femenino

La Selección Nacional de baloncesto jugará la final contra México en Santo Domingo

1 de agosto de 2026 - 11:04 PM

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Jaida Guerra fue la mejor anotadora de Puerto Rico contra República Dominicana. (FBPUR)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Selección Nacional de baloncesto femenino avanzó el viernes a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo al vencer, 60-47, a la anfitriona República Dominicana.

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Con el resultado, las boricuas superaron la actuación de San Salvador 2023, edición en la cual se colgaron la presea de bronce.

Es la primera vez en la historia de la justa regional que el torneo de baloncesto se juega con selecciones Sub-20 después de que FIBA determinó no utilizar las representaciones adultas.

Puerto Rico chocará el domingo contra México por la medalla de oro a las 8:30 p.m.

El quinteto patrio, dirigido por Gerardo “Jerry” Batista, arribó al partido de campeonato de manera invicta. En la fase de grupo derrotaron a Nicaragua, Panamá y Costa Rica.

Frente a las dominicanas, Jaida Guerra fue la mejor anotadora con 18 puntos. Sofia Muñoz la siguió con 12 tantos.

Por las locales, Loanna Tolentino fue la mejor con 14 unidades y 20 rebotes.

Puerto Rico ganó su única medalla de oro en el baloncesto femenino de los Juegos en Mayagüez 2010. Tiene marca de 1-5-4 en el medallero histórico.

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Juegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026Selección Nacional de Baloncesto femenino
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