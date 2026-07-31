Puerto Rico enfrentará a Belice en las semifinales del baloncesto masculino Sub-20

Puerto Rico apabulló el jueves 95-50 a México y avanzó invicto a la ronda semifinal del baloncesto masculino Sub-20 en la acción de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los boricuas, dirigidos por Jorge Rincón, dominaron el Grupo B con marca de 3-0.

Enfrentarán el sábado a Belice en las semifinales a las 6:00 p.m. La otra semifinal se jugará entre México y República Dominicana.

Dwight Gaines anotó con 20 puntos, seguido por Rogny Santiago con 17. Felipe Quiñones sumó 13 tantos e Isaiah Brown añadió 12.