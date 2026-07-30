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¡Imparable! Kristen Romano conquista un nuevo oro y otro récord en los 100 metros mariposa

La puertorriqueña detuvo el reloj en 58.79 segundos para sumar su tercera presea dorada de la justa

30 de julio de 2026 - 7:36 PM

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Kristen Romano celebra tras conquistar el oro en los 100 metros mariposa y establecer un nuevo récord centroamericano en Santo Domingo 2026. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

La nadadora puertorriqueña Kristen Romano continuó escribiendo su nombre con letras doradas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar este jueves la medalla de oro en los 100 metros mariposa, tras detener el cronómetro en 58.79 segundos.

Romano, además, superó la anterior marca centroamericana de 59.31 segundos y sumó su tercer récord en la presente edición de los Juegos.

Con esta victoria, la boricua alcanzó su tercera medalla de oro en Santo Domingo 2026 y elevó a 10 su total de preseas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La mexicana Miranda Grana se quedó con la medalla de plata al registrar 58.89 segundos, mientras que la dominicana Jianna Amores completó el podio con el bronce, con un tiempo de 59.19 segundos.

Bronce para Gutiérrez

En la jornada, además, Lucianna Gutiérrez conquistó la medalla de bronce en los 1,500 metros libres. Pese a que clasificó con el séptimo mejor tiempo entre las finalistas, con registro de 17:59.75, en la final se ubicó en el tercer lugar con tiempo de 17:04.29.

El oro y la plata fueron para las mexicanas Yuritzi Salgado y Regina Medina, con tiempos de 17:01.44 y 17:03.57, respectivamente.

En otro evento, Ella Busquets finalizó quinta en la final de los 50 metros mariposa con tiempo de 29.20 segundos. Quedó a 0.10 segundos de la ganadora de la medalla de bronce.

Lucianna Gutiérrez compite en la final de los 1,500 metros libres de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, prueba en la que conquistó la medalla de bronce.
Lucianna Gutiérrez compite en la final de los 1,500 metros libres de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, prueba en la que conquistó la medalla de bronce. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

En esa prueba, el oro fue para la mexicana Celia Pulido, con registro de 28.58 segundos, mientras que la plata y el bronce fueron para las colombianas Jasmín Pistelli y Laura Melo, con tiempos de 28.85 y 29.10 segundos, respectivamente.

Tags
Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribeNatación
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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