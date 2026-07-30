Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
30 de julio de 2026
86°Bruma
DeportesTenis
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico cae ante Colombia y disputará el bronce en el tenis

El conjunto boricua cayó 2-1 en semifinales y enfrentará a Venezuela por el tercer lugar

30 de julio de 2026 - 6:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Marko Mesarovic igualó la serie al adjudicarse el segundo partido luego de que su rival, Cristian Rodríguez, se retirara del encuentro. (david.villafane@gfrmedia.com)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Puerto Rico disputará el viernes la medalla de bronce en la Copa de Naciones de tenis de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de caer este jueves 2-1 ante Colombia en las semifinales celebradas en el Parque Mirador del Este.

RELACIONADAS

El conjunto boricua buscará subir al podio cuando enfrente a Venezuela a las 10:00 a.m. en el duelo por el tercer lugar.

La serie comenzó cuesta arriba para Puerto Rico cuando Leonardo Vega II fue superado por el colombiano Alejandro Arcila por parciales de 6-3 y 6-2.

Sin embargo, Marko Mesarovic igualó la serie al adjudicarse el segundo partido luego de que su rival, Cristian Rodríguez, se retirara del encuentro.

La clasificación se decidió en el partido de dobles, donde la pareja colombiana, integrada por el propio Rodríguez y Arcila, venció por 6-4 y 6-3 a Vega y Mesarovic para asegurar el triunfo de Colombia.

Tags
TenisSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Yolymar de Jesús Pérez
Yolymar de Jesús PérezArrow Icon
La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: