Puerto Rico cae ante Colombia y disputará el bronce en el tenis

Puerto Rico disputará el viernes la medalla de bronce en la Copa de Naciones de tenis de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de caer este jueves 2-1 ante Colombia en las semifinales celebradas en el Parque Mirador del Este.

El conjunto boricua buscará subir al podio cuando enfrente a Venezuela a las 10:00 a.m. en el duelo por el tercer lugar.

La serie comenzó cuesta arriba para Puerto Rico cuando Leonardo Vega II fue superado por el colombiano Alejandro Arcila por parciales de 6-3 y 6-2.

Sin embargo, Marko Mesarovic igualó la serie al adjudicarse el segundo partido luego de que su rival, Cristian Rodríguez, se retirara del encuentro.