Puerto Rico cae ante Colombia y disputará el bronce en el tenis
El conjunto boricua cayó 2-1 en semifinales y enfrentará a Venezuela por el tercer lugar
30 de julio de 2026 - 6:25 PM
30 de julio de 2026 - 6:25 PM
Puerto Rico disputará el viernes la medalla de bronce en la Copa de Naciones de tenis de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de caer este jueves 2-1 ante Colombia en las semifinales celebradas en el Parque Mirador del Este.
El conjunto boricua buscará subir al podio cuando enfrente a Venezuela a las 10:00 a.m. en el duelo por el tercer lugar.
La serie comenzó cuesta arriba para Puerto Rico cuando Leonardo Vega II fue superado por el colombiano Alejandro Arcila por parciales de 6-3 y 6-2.
Sin embargo, Marko Mesarovic igualó la serie al adjudicarse el segundo partido luego de que su rival, Cristian Rodríguez, se retirara del encuentro.
La clasificación se decidió en el partido de dobles, donde la pareja colombiana, integrada por el propio Rodríguez y Arcila, venció por 6-4 y 6-3 a Vega y Mesarovic para asegurar el triunfo de Colombia.
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