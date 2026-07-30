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Daniel y William Rivera: a dos victorias del oro en Santo Domingo

Los puertorriqueños dominaron 21-14 y 21-12 para asegurar su presencia entre los cuatro mejores

30 de julio de 2026 - 2:41 PM

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Daniel y William Rivera celebran tras asegurar su pase a las semifinales del voleibol de playa en Santo Domingo 2026. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - La dupla puertorriqueña integrada por Daniel Rivera y William Rivera aseguró este jueves su pase a las semifinales del voleibol de playa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al superar en dos parciales a Alfonso Delgado y Óscar Kirchner, de Venezuela, en el Malecón Deportivo.

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En su primera participación en una justa regional, los boricuas derrotaron a la pareja venezolana, que llegó invicta a los cuartos de final. Los marcadores fueron 21-14 y 21-12.

La dupla puertorriqueña disputará el viernes la semifinal, pautada para las 11:00 a.m., ante un rival aún por determinar. El partido por la medalla de bronce y la final también se jugarán más tarde ese mismo día.

Daniel Rivera (gorra blanca) y William Figueroa (gorra negra) vencieron a los venezolanos Alfonso Delgado y Óscar Kirchner para avanzar a las semifinales, en el Malecón Deportivo.
Daniel Rivera (gorra blanca) y William Figueroa (gorra negra) vencieron a los venezolanos Alfonso Delgado y Óscar Kirchner para avanzar a las semifinales, en el Malecón Deportivo. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

“(Estamos) emocionados y motivados para mañana. Esto solo fue un paso, todavía nos queda. Nos quedan la semifinal y la (posible) final”, expresó Daniel, de 30 años, a este medio tras el triunfo.

Venezuela tomó el control del primer parcial con ventaja de 8-4, pero Puerto Rico igualó el marcador en varias ocasiones hasta el 10-10. A partir de ahí, los boricuas aprovecharon varios servicios errados y ataques fuera de la cancha de los sudamericanos para despegarse 16-12 y encaminarse a la victoria en el set.

En el segundo parcial, la dupla Rivera dominó de principio a fin. Llegó a tener ventaja de ocho puntos, 18-10, antes de sellar el triunfo. El punto definitivo llegó con un remate de Daniel que desató la celebración junto a la afición boricua presente.

William, de 25 años, le atribuyó el éxito a la química que existe entre ambos en la arena.

“Siempre que jugamos juntos nos mantenemos unidos, nos apoyamos, tenemos mucha energía. Los resultados hablan por sí solos. Cuando jugamos con confianza y sabemos todo lo que podemos lograr, salimos con la victoria y se demostró hoy”, dijo William.

De cara a las semifinales, Daniel aseguró que la mentalidad será clave.

“A arrancar cabeza, salir con confianza, creérnoslo, que podemos estar en ese podio, que pertenecemos”, sentenció el boricua.

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Voleibol de playaVoleibolSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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