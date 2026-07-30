Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
30 de julio de 2026
91°Bruma
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Carlos Arroyo explica cómo Bayamón superó los cambios: “Repetir es más difícil”

El coapoderado revela los retos detrás de la temporada y las decisiones que mantuvieron al campeón en la cima

30 de julio de 2026 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Arroyo aplaude tras una acción de un partido entre los Vaqueros y Criollos en las finales de conferencia. (BSN)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Las dudas fueron sembradas en los Vaqueros de Bayamón de cara a la defensa del campeonato en 2026 al no poder repetir el trío de refuerzos de lujo compuesto por Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte.

RELACIONADAS

El valioso italiano se acogió al retiro; el espigado centro, también múltiple campeón de la NBA, optó por jugar en Australia y China; y el anotador dominicano firmó un pacto multianual con el Unicaja Málaga en España, respectivamente.

Las interrogantes se amplificaron cuando el Baloncesto Superior Nacional (BSN) sancionó a los máximos campeones con los primeros tres partidos del torneo sin la participación de importados debido a violaciones al reglamento general de 2025.

Bayamón sobrevivió la semana inicial jugando para 2-1. Luego se unió el ex-NBA Jae Crowder y un jugador de 7’0” de estatura, Jamarion Sharp, quien no encontró química con el conjunto al solo ver acción en cinco partidos.

Con la combinación de seis refuerzos, más un núcleo veterano nativo manejado a la perfección por el dirigente Christian Dalmau, los Vaqueros disiparon los temores de la fanaticada al registrar nuevamente el mejor récord del torneo local.

Bayamón jugó para 22-12 y en las semifinales de la Conferencia A despachó en cinco juegos a los Gigantes de Carolina-Canóvanas, dirigidos por el técnico nacional Carlos González y liderados por los estelares Tremont Waters y George Conditt IV.

El quinteto de la Ciudad del Chicharrón lo hizo tras la partida inesperada de Crowder. El delantero Chris McCollough lo reemplazó a partir del segundo choque.

Javier Mojica, líder de los Vaqueros de Bayamón.
Javier Mojica, líder de los Vaqueros de Bayamón. (BSN)

El jueves, los Vaqueros estaban a mitad de camino para volver a la gran final, arriba 2-1 en la final de la conferencia contra los Criollos de Caguas.

Bayamón probó que su éxito no fue casualidad.

La apuesta de Arroyo

El coapoderado y exjugador Carlos Arroyo reflexionó sobre los obstáculos que se presentaron este año, contrario a la gloria de 2025.

“Creo que este año fue complicado. Estar con el cambia y cambia de jugadores, que no es algo que acostumbramos ni queremos hacer. Creemos en la química de grupo, que los muchachos comiencen y terminen juntos”, dijo Arroyo, en su segundo año con la franquicia.

“A las situaciones acudimos a tomar decisiones difíciles para traer jugadores que se puedan complementar con la plantilla local que tenemos. El año pasado no fue complicado pero son situaciones que suceden”, agregó.

Los Vaqueros encontraron estabilidad en la recta final con el escolta quisqueyano Jassel Pérez y el centro Damian Jones, quienes reemplazaron a los australianos Jaylin Golloway y Xavier Cooks.

Sin un escuadrón completamente fijo, Arroyo aplaudió la gestión de Dalmau, quien fue galardonado con el premio de Dirigente del Año.

“Hay que darle mucho crédito al cuerpo técnico que ha hecho un excelente trabajo manteniendo el grupo defendiendo y jugando de la manera que lo hace. Pero sí, fue un poco difícil. El equipo se mantuvo positivo. Nos mantuvimos en el primer lugar y estamos donde estamos hoy día”, señaló Arroyo.

Danilo Gallinari saluda al público en su regreso al Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.
Danilo Gallinari saluda al público en su regreso al Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. (BSN)

Bayamón registró la mejor defensa del torneo, dejando a los contrincantes en 84.1 puntos por partido. Limitó la ofensiva de los Gigantes, que promedió 92 puntos durante la fase regular, a 75 en la primera ronda. En la final de sección, no ha permitido a Caguas llegar a los 100 puntos, su media en la fase regular.

“Nuestra cultura es ganadora. Tenemos una identidad de grupo que todo el mundo entiende su rol. Repetir es más difícil que ganar un campeonato. La mentalidad desde el principio ha sido bien positiva y los jugadores que entran entienden lo que significa la franquicia y lo que representar ganar”, apuntó Arroyo.

Los Vaqueros aspiran al cetro número 18 en la historia de la franquicia, la más ganadora en el BSN.

Tags
Vaqueros de BayamónBSNCarlos ArroyoChristian DalmauBaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: