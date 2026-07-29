Danilo Gallinari regresó al “rancho vaquero” en paz con su retiro: “Lo que este equipo me dio es insuperable”

El italiano Danilo Gallinari fue recibido como un héroe el martes en el Coliseo Rubén Rodríguez, donde la fanaticada lo ovacionó al grito de “MVP”.

Su presencia también despertó la nostalgia del dirigente de los Vaqueros de Bayamón Christian Dalmau, cuando el exdelantero de la NBA salió del túnel rumbo al tabloncillo durante la presentación de los invitados especiales, minutos antes del inicio del tercer juego de la final de la Conferencia A.

“Lo vi entrando y pensé que era otro 5:00 a.m.”, bromeó Dalmau sobre la hora utilizada por los Vaqueros para anunciar a las contrataciones de refuerzos, tendencia que inició con el propio Gallinari el año pasado.

“Danilo es muy querido aquí. Con los muchachos ha sido bien especial. Tenerlo aquí es de gran satisfacción. Siempre que lo veo, lo acorralo en una esquina y le digo que lo piense (regresar), que no tiene que practicar ni nada. Pero, la está pasando muy bien en su retiro”, añadió Dalmau.

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El europeo fue la piedra angular del campeonato número 17 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2025. En la final contra los Leones de Ponce, tuvo medias de 24.5 puntos, 6.5 rebotes y cuatro asistencias para ser seleccionado como el Jugador Más Valioso.

Fue su primer campeonato como profesional en 21 años de carrera, trayectoria que contó con 14 temporadas en la NBA.

Alzando el trofeo de la liga local, anunció su retiro de las canchas. Los Vaqueros, que esperaban tenerlo de vuelta para defender el cetro, aceptaron su decisión.

El martes con Bayamón teniendo de visita a los Criollos de Caguas, a Gallinari no le faltaron las ganas de ponerse el uniforme vaquero nuevamente.

El italiano Danilo Gallinari alza el premio de Jugador Más Valioso de la final. (EDGARDO MEDINA MILLAN)

“Fue asombroso y emotivo”, declaró Gallinari en un aparte con la prensa acabado el partido a favor de Bayamón, 106-84, tomando ventaja 2-1 contra Caguas.

“Se siente bien estar de vuelta. Me dan ganas de jugar de nuevo. Pienso que es genial terminar (la carrera) de la manera que yo lo hice. Lo que este pueblo y este equipo, me dieron es insuperable. Una gran manera de terminar. Feliz de ser testigo desde afuera”, comentó.

Gallinari, de 37 años, debutó en el BSN en 2025 y su impacto en los Vaqueros fue de inmediato. Promedió 19.4 puntos con 6.8 rebotes en 28 partidos.

Previo al partido del martes, estuvo en Puerto Rico en marzo como comentarista de partidos del Premundial femenino celebrado en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Su mayor anhelo, en cambio, era volver a un atestado “rancho vaquero”.

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“Esperé meses por esto para ver a mi gente. Estaba en agenda y finalmente se dio. Me gustaría quedarme aquí y vivir en la isla. A mi familia le gustó también”, comentó.

La familia Gallinari superó un susto antes de comenzar la final del año pasado cuando Eleonara Boi, embarazada por tercera vez, fue mordida en la pierna por un tiburón en el balneario de Carolina.

“Ella está bien físicamente. Mentalmente, fue un shock. Entonces, no sé cuándo será la próxima vez que esté en el mar. Pero está bien”, compartió.

A casi un año de colgar las zapatillas, Gallinari, quien fue estrella con la selección nacional italiana, confesó que ya no se levanta de la cama con dolores en su cuerpo.

“Es genial. Mi trabajo principal, con tres niños, es ser padre todos los días. Comentó en partidos de NBA, tengo un programa para que alumnos estudien en el extranjero, trabajo para una compañía de tequila. Hago muchas cosas”, enumeró.

Los Vaqueros buscan retornar a la gran final del BSN por segundo año consecutivo. De frente tienen a un aguerrido quinteto de Caguas.