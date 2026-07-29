Vaqueros devuelven paliza a Caguas y retoman la ventaja de la final de la Conferencia A

Los Vaqueros de Bayamón se reencontraron con su ofensiva el martes para tomar la delantera nuevamente de la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN), derrotando, 106-83, a los Criollos de Caguas en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Los máximos y defensores campeones están arriba, 2-1, con el cuarto juego de la serie a celebrarse el jueves en el Coliseo Roger Mendoza.

Fue una respuesta contundente en casa de los Vaqueros, que venían de anotar solo 69 unidades en el revés del segundo compromiso en la carretera. Atinaron 11 triples en 23 intentos.

El importado Chris McCullough lideró la ofensiva vaquera con 22 puntos, más ocho rebotes. Damian Jones agregó 16 puntos; Palermo añadió 13; y Jassel Pérez y Stephen Thompson Jr. colaron 10 cada uno.

Por los Criollos, Jeff Early Jr. fue el mejor con 15 puntos. Travis Trice se vio limitado a 12 tantos y Moses Brown completó un doble-doble de 10 puntos y 10 rebotes. Louis King, con 24 puntos en la victoria cagueña, tuvo solo tres unidades en 34 minutos.

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Ante la presencia del retirado italiano Danilo Gallinari, Jugador Más Valioso de la final de 2025, los Vaqueros dominaron el primer parcial, 28-15, con 13 puntos de McCollough, quien finalizó con nueve en la derrota del domingo.

Pérez se perdió la mayor parte de los 10 minutos iniciales por un golpe en el rostro.

Para el segundo periodo, el fogoso dominicano realizó un descomunal donqueo con la zurda frente al gigante Brown, haciendo estallar el “rancho vaquero”.

Pérez cerró la primera parte con un triple, sacando a pasar los pasos de baile de Michael Jackson, para los locales irse al descanso en comando, 52-34.

Bayamón, arriba hasta por 21 unidades, superó los 69 puntos anotados el pasado domingo en los minutos finales del tercer parcial con triple de Palermo, además de cesta de Thompson Jr. y tiros libres de Khary Mauras.