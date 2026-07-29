Aleisha Ocasio lanza un “no hit, no run” y guía a Puerto Rico al triunfo ante Venezuela

La estelar lanzadora Aleisha Ocasio tiró este martes un juego sin hits ni carreras para guiar a Puerto Rico a una victoria por 3-0 sobre Venezuela en la fase preliminar del sóftbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con el triunfo, Puerto Rico cerró invicto la fase de grupos con marca de 3-0 y sin permitir carreras, al finalizar la etapa con una efectividad colectiva de 0.00.

La joya monticular de Ocasio llegó apenas un día después de que la novena boricua derrotara por nocaut a República Dominicana, reafirmando el dominio del equipo en el torneo.

Puerto Rico aseguró así su boleto a la Super Ronda, que comenzará este miércoles con la participación de los mejores cuatro equipos del certamen.

Ocasio se quedó a las puertas del juego perfecto al golpear a una bateadora venezolana, la única rival que alcanzó las bases durante el encuentro.

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Las boricuas tomaron ventaja temprano y llegaron a la sexta entrada al frente 1-0. En ese episodio ampliaron la diferencia gracias a un error de la defensa venezolana, ventaja que resultó más que suficiente para respaldar la brillante labor de Ocasio.

Eliana Enríquez y Macey Cintrón remolcaron una carrera cada una para Puerto Rico, que conectó nueve imparables. Cintrón y Alanah Rivera lideraron la ofensiva con dos hits por cabeza.