Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
29 de julio de 2026
83°Lluvias aisladas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aleisha Ocasio lanza un “no hit, no run” y guía a Puerto Rico al triunfo ante Venezuela

La lanzadora boricua completó una actuación magistral para mantener el invicto de la novena nacional en la fase preliminar

29 de julio de 2026 - 8:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La jugadora Aleisha Ocasio en el terreno. (Suministrada)
La estelar lanzadora Aleisha Ocasio solamente permitió una corredora, que llegó a base por pelotazo.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La estelar lanzadora Aleisha Ocasio tiró este martes un juego sin hits ni carreras para guiar a Puerto Rico a una victoria por 3-0 sobre Venezuela en la fase preliminar del sóftbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

RELACIONADAS

Con el triunfo, Puerto Rico cerró invicto la fase de grupos con marca de 3-0 y sin permitir carreras, al finalizar la etapa con una efectividad colectiva de 0.00.

La joya monticular de Ocasio llegó apenas un día después de que la novena boricua derrotara por nocaut a República Dominicana, reafirmando el dominio del equipo en el torneo.

Puerto Rico aseguró así su boleto a la Super Ronda, que comenzará este miércoles con la participación de los mejores cuatro equipos del certamen.

Ocasio se quedó a las puertas del juego perfecto al golpear a una bateadora venezolana, la única rival que alcanzó las bases durante el encuentro.

Las boricuas tomaron ventaja temprano y llegaron a la sexta entrada al frente 1-0. En ese episodio ampliaron la diferencia gracias a un error de la defensa venezolana, ventaja que resultó más que suficiente para respaldar la brillante labor de Ocasio.

Eliana Enríquez y Macey Cintrón remolcaron una carrera cada una para Puerto Rico, que conectó nueve imparables. Cintrón y Alanah Rivera lideraron la ofensiva con dos hits por cabeza.

Ocasio también aportó con el bate al terminar la tarde de 4-1.

Tags
SóftbolJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: