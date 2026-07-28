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Sarah Sanes y Zoriana Reyes le dan al boliche boricua su primera medalla

La dupla finalizó tercera en la competencia y abrió la cosecha del Equipo Nacional en Santo Domingo 2026

28 de julio de 2026 - 6:57 PM

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Zoriani Reyes se combinó con Sarah Sanes para conquistar la medalla de bronce de Puerto Rico en la modalidad de dobles este martes. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los bolistas boricuas, que conquistaron cuatro medallas en San Salvador 2023, incluidas dos de oro, lograron este lunes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 su primera presea con un bronce de Sarah Sanes y Zoriana Reyes en la modalidad de dobles femenino.

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El resultado de Sanes-Reyes representa una mejoría de hasta cinco posiciones en comparación con la pasada edición, donde los dos equipos de dobles de Puerto Rico finalizaron en la séptima y octava posición.

Este martes en la noche, los dos equipos de dobles de Puerto Rico buscarán sumar nuevas medallas en la competencia.

En la rama femenina de dobles, Colombia conquistó las medallas de oro y plata.

Sanes y Reyes cerraron la competencia con 2,563 palos, a 128 del primer lugar y a 92 de la segunda posición.

En San Salvador 2023, Puerto Rico consiguió el oro en las modalidades de tríos y equipos, ambas en la rama masculina. Además, añadió un bronce masculino y otro en individual femenino.

El torneo de bolos continuará este miércoles con las rondas de tríos. Puerto Rico contará con dos equipos en cada rama.

Con esta medalla en dobles femenino, la delegación de Puerto Rico acumula 22 preseas (tres de oro, seis de plata y 13 de bronce) y ocupa la octava posición del medallero. Se encuentra a un puesto de El Salvador, que suma 10 medallas, pero cuatro de ellas son de oro.

Tags
Puerto RicoJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026
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