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Naishka Román vuelve al podio: otro bronce, pero en una nueva categoría

La atleta de 25 años celebró su logro tras subir de división y mantener su presencia entre las mejores del continente

28 de julio de 2026 - 5:03 PM

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Naishka Román volvió a subir al podio centroamericano. La taekwondoísta puertorriqueña conquistó el bronce en la división de +73 kilogramos en Santo Domingo 2026 y repitió la hazaña lograda hace cuatro años. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

La puertorriqueña Naishka Román conquistó este martes la medalla de bronce en la división de +73 kilogramos del taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de vencer 2-1 a la colombiana María González.

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Román tuvo que remontar para asegurar su segunda presea consecutiva en unas justas centroamericanas. El primer asalto finalizó empatado 4-4, pero la colombiana se llevó la ronda al contar con una mayor cantidad de contactos. La boricua respondió en el segundo episodio, en el que dominó 9-1 para igualar el combate. En el asalto decisivo, Román volvió a imponerse, esta vez con marcador de 10-5, para sellar la victoria.

La medalla tiene un significado especial para la taekwondoísta, quien también obtuvo el bronce en la edición de San Salvador 2023, aunque en aquella ocasión compitió en la categoría de -67 kilogramos.

“Estoy muy emocionada. Son mis segundos Juegos y la vez pasada cogí el bronce también, así que hacemos el back to back, pero ahora en otra categoría. Cambié de -67 a +73 kilogramos y la verdad es que estoy muy emocionada y agradecida”, expresó Román tras el combate.

“Esto no lo hice sola. Hay mucha gente detrás de mí y estoy bien agradecida con todo el mundo, sobre todo por creer en mí y darme esa confianza. De verdad que es bien emocionante”, añadió la atleta de 25 años.

Román dedicó la presea a su familia, especialmente a sus padres y a su hermana mayor.

“Le dedico esta medalla a mi mamá, a mi papá y a mi hermana mayor. Ellos siempre han estado conmigo, llevándome a los entrenamientos y apoyándome en las buenas y en las malas. Estoy bien agradecida con ellos. Esta medalla es para ellos y vamos a seguir hacia adelante. Esto no se ha acabado”, afirmó.

Con el bronce de Román, el taekwondo puertorriqueño cerró su participación en Santo Domingo 2026 con un total de 10 medallas: una de plata y nueve de bronce.

Tags
TaekwondoSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
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