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Figuras estelares boricuas vuelven a los “boxscores” de las Grandes Ligas

Los regresos de Edwin “Sugar” Díaz, Kike Hernández y Javier Báez fortalecen la presencia puertorriqueña en la última parte de la fase regular

30 de julio de 2026 - 3:37 PM

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Javier Báez batea de 9-5 con tres anotadas y dos impulsadas desde que regresó a juego el martes pasado con los Tigers. (Sue Ogrocki)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Los boxscores vuelven a llenarse de boricuas en las Grandes Ligas.

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Tras largas ausencias por lesión, Edwin “Sugar” Díaz, Kike Hernández y Javier Báez regresaron esta semana para reforzar a los Dodgers de Los Ángeles —en el caso de los primeros dos— y a los Tigers de Detroit, en el del tercero.

Otro que volvió en pasadas semanas de la lista de lesionados fue el relevista de los Reds de Cincinnati, Emilio Pagán.

El regreso de estos peloteros fortalece la presencia puertorriqueña en las Mayores de cara a la recta final de la temporada, uniéndose a jugadores como Francisco Lindor, Heliot Ramos, Seth Lugo, Carlos Cortés, Darrel Hernaiz, Edwin Arroyo, Bryan Torres, Nelson Velázquez, Víctor Caratini, Jovani Morán, Christian Vázquez, Fernando Cruz, entre otros.

Lo más alentador es que prácticamente todos forman parte de rosters de equipos que aún pelean por un boleto a la postemporada o ya ocupan posiciones clasificatorias, observó el historiador Jossie Alvarado.

“Según estábamos lamentándonos en mayo por la ausencia de ellos por lesiones y anticipando cuánto tiempo íbamos a estar sin ellos en el panorama, ahora los estamos viendo regresar cuando vienen agosto y septiembre, la postemporada, y algunos están en equipos con oportunidades de llegar a la postemporada”, dijo Alvarado a El Nuevo Día.

Díaz, quien se recuperó de una cirugía en el codo, volvió al montículo el miércoles y consiguió de inmediato un salvamento para los Dodgers frente a los Mariners de Seattle. Aunque permitió contacto sólido, completó una entrada y su recta volvió a alcanzar las 99 millas por hora.

Los Dodgers son candidatos a un tercer campeonato seguido en las Grandes Ligas. El naguabeño busca su primer anillo de Serie Mundial. Hernandez, quien jugó en los primeros dos partidos desde su regreso, ya ha ganado tres sortijas, todas con los Dodgers.

Mientras Díaz estuvo fuera, otros relevistas boricuas mantuvieron una sólida presencia en equipos contendores.

El derecho Fernando Cruz ya lleva 50 aparicones con los Yankees y acumula efectividad de 2.58.

El zurdo Jovani Morán, por su parte, tiene 30 apariciones y efectividad de 2.66 con los Red Sox de Boston.

Otro que atraviesa un gran momento es Pagán. Desde que regresó al bullpen de los Reds el 30 de junio, el derecho tiene efectividad de 2.57 y 11 ponches en sus últimas siete presentaciones, cubriendo siete entradas.

Díaz quedó satisfecho con su primera salida desde mayo.

Vi un par de lanzamientos a 97, 98 y 99 millas por hora, así que quedé muy contento con la recta”, dijo Díaz, según el portal de MLB.com.

“En mi primer partido de regreso, estaba un poco ansioso. Lancé strikes y ejecuté bien los envíos. Al final, conseguimos la victoria. Veré el video para observar cómo (los bateadores) reaccionaban a la recta y haré los ajustes necesarios”, continuó Díaz.

Báez volvió haciendo de todo

El regreso de Báez también ha sido una buena noticia para los seguidores boricuas.

El pelotero fue activado el martes de la lista de lesionados de 60 días tras recuperarse de una lesión en el tobillo y ha respondido de inmediato.

En su primer juego bateó de 3-2 con dos carreras impulsadas, anotó una y comenzó el encuentro en el jardín central antes de terminarlo defendiendo la segunda base, demostrando nuevamente su versatilidad.

En apenas dos partidos desde su regreso, Báez batea de 9-5 (.556), con tres carreras anotadas y dos remolcadas, mientras ha iniciado ambos encuentros como jardinero central.

Arroyo, por su lado, fue enviado el jueves a Triple A con los Reds.

Edwi Arroyo fue bajado este jueves a Triple A, luego de haber jugado en el campocorto y en la intermedia.
Edwi Arroyo fue bajado este jueves a Triple A, luego de haber jugado en el campocorto y en la intermedia. (Kareem Elgazzar)

Aunque es campocorto natural, el novato defendió la segunda base junto a la estrella Elly de la Cruz. Bateó para .244 en 131 turnos oficiales.

Lindor y Ramos habían regresado semanas antes que Díaz, Hernández y Báez y también continúan aportando, aunque tanto los Mets de Nueva York como los Giants de San Francisco permanecen fuera de los puestos clasificatorios.

En cambio, Bryan Torres y Nelson Velázquez siguen en la pelea por un comodín con los Cardinals de San Luis, mientras Víctor Caratini busca avanzar con los Twins de Minnesota.

El veterano Christian Vázquez también continúa en carrera con los Astros de Houston, dirigidos por el puertorriqueño Josué Espada, líderes de su división.

Con agosto a la vuelta de la esquina y la postemporada cada vez más cerca, el béisbol de las Grandes Ligas vuelve a tener una fuerte presencia boricua en el momento más importante de la campaña.

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Edwin 'Sugar' DíazJavier BáezFrancisco LindorGrandes LigasEnrique HernándezDodgers de Los ÁngelesLesiones
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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