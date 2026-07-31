Puerto Rico obtiene la plata en una reñida final de voleibol masculino ante Colombia

Santo Domingo - La Selección Nacional masculina de voleibol de Puerto Rico conquistó este jueves la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al caer en un dramático partido de cinco parciales ante Colombia por el oro.

Los colombianos se impusieron con parciales de 25-20, 25-21, 17-25, 17-25 y 15-12 para quedarse con la medalla de oro, mientras que Puerto Rico tuvo que conformarse con la presea de plata. Ambos equipos llegaron invictos al encuentro por el título.

El ambiente en el Pabellón de Voleibol Ricardo Arias tuvo un marcado sabor boricua. Las integrantes de la Selección Nacional femenina de sóftbol acudieron al escenario luego de asegurar su pase a la final tras derrotar a México, al igual que varios integrantes del equipo nacional de béisbol. Junto a decenas de aficionados puertorriqueños, alentaron al sexteto nacional con cánticos, pitos y banderas durante todo el encuentro.

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1 / 15 | 📷 En imágenes: Kristen Romano, la gran protagonista de otra jornada boricua. Kristen Romano domina la piscina en Santo Domingo 2026 y suma otro oro a su impresionante cosecha. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media 1 / 15 📷 En imágenes: Kristen Romano, la gran protagonista de otra jornada boricua Kristen Romano domina la piscina en Santo Domingo 2026 y suma otro oro a su impresionante cosecha. Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media Compartir

Al reaccionar al resultado, el dirigente nacional, Jamille Torres, lamentó que el equipo no pudiera sostener la ventaja en el primer parcial, pero destacó la capacidad de respuesta de sus jugadores.

“El problema fue que perdimos la ventaja en el primer set, y eso nos costó. Nos costó reponernos del golpe. Pero el grupo demostró tener carácter. Esto es crecimiento. Los chicos son jóvenes y nos costó. Pero si algo me llena de orgullo es llegar aquí y ganar esta medalla en un torneo tan fuerte y de tanto nivel como este. Habla mucho del programa”, expresó Torres.

El técnico también resaltó la evolución del grupo a lo largo del ciclo competitivo.

“El crecimiento del grupo ha sido constante. Día a día ha ido mejorando y yo creo que lo que se avecina son cosas buenas para el programa”, sostuvo.

Torres añadió que la medalla tiene un significado especial por tratarse de la principal cita regional.

“Estos son nuestros Juegos Olímpicos regionales. Ver a nuestros atletas aquí, el sentimiento... no hay nada más grande que representar a mi patria y me llevo eso”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco, coincidió en que el desempeño del equipo superó las expectativas y destacó el potencial de una plantilla joven.