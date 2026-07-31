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Puerto Rico obtiene la plata en una reñida final de voleibol masculino ante Colombia

El sexteto boricua luchó hasta el quinto parcial y terminó como subcampeón

31 de julio de 2026 - 12:04 AM

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El Equipo Nacional en acción durante la competencia de voleibol masculino. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - La Selección Nacional masculina de voleibol de Puerto Rico conquistó este jueves la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al caer en un dramático partido de cinco parciales ante Colombia por el oro.

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Los colombianos se impusieron con parciales de 25-20, 25-21, 17-25, 17-25 y 15-12 para quedarse con la medalla de oro, mientras que Puerto Rico tuvo que conformarse con la presea de plata. Ambos equipos llegaron invictos al encuentro por el título.

El ambiente en el Pabellón de Voleibol Ricardo Arias tuvo un marcado sabor boricua. Las integrantes de la Selección Nacional femenina de sóftbol acudieron al escenario luego de asegurar su pase a la final tras derrotar a México, al igual que varios integrantes del equipo nacional de béisbol. Junto a decenas de aficionados puertorriqueños, alentaron al sexteto nacional con cánticos, pitos y banderas durante todo el encuentro.

Kristen Romano domina la piscina en Santo Domingo 2026 y suma otro oro a su impresionante cosecha.Kristen Romano festeja su medalla de oro.La Selección Nacional femenina de sóftbol de Puerto Rico celebra tras asegurar su pase a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
1 / 15 | 📷 En imágenes: Kristen Romano, la gran protagonista de otra jornada boricua. Kristen Romano domina la piscina en Santo Domingo 2026 y suma otro oro a su impresionante cosecha. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

Al reaccionar al resultado, el dirigente nacional, Jamille Torres, lamentó que el equipo no pudiera sostener la ventaja en el primer parcial, pero destacó la capacidad de respuesta de sus jugadores.

“El problema fue que perdimos la ventaja en el primer set, y eso nos costó. Nos costó reponernos del golpe. Pero el grupo demostró tener carácter. Esto es crecimiento. Los chicos son jóvenes y nos costó. Pero si algo me llena de orgullo es llegar aquí y ganar esta medalla en un torneo tan fuerte y de tanto nivel como este. Habla mucho del programa”, expresó Torres.

El técnico también resaltó la evolución del grupo a lo largo del ciclo competitivo.

“El crecimiento del grupo ha sido constante. Día a día ha ido mejorando y yo creo que lo que se avecina son cosas buenas para el programa”, sostuvo.

Torres añadió que la medalla tiene un significado especial por tratarse de la principal cita regional.

“Estos son nuestros Juegos Olímpicos regionales. Ver a nuestros atletas aquí, el sentimiento... no hay nada más grande que representar a mi patria y me llevo eso”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco, coincidió en que el desempeño del equipo superó las expectativas y destacó el potencial de una plantilla joven.

“Nadie nos daba para estar aquí. Se luchó hasta el final. Cometimos muchos errores en los dos primeros parciales, vinimos de atrás y no pudimos en el quinto set, pero sabemos que estamos ahí. Solamente el hecho de haberle ganado a Cuba como se le ganó, frente a un equipo al que solo le faltaba un jugador de su selección principal, nos dice mucho de un grupo en el que la mayoría de los jugadores no pasa de los 24 años”, apuntó.

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VoleibolSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribeSelección Nacional de Voleibol masculino
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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