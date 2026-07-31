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¡Invictas y por el oro! Puerto Rico extiende su racha a 13 triunfos en el sóftbol femenino

El conjunto nacional remontó ante las mexicanas y buscará cerrar la justa con una nueva presea dorada

31 de julio de 2026 - 9:08 PM

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La Selección Nacional femenina de sóftbol de Puerto Rico durante su participación en Santo Domingo 2026. (WBSC)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - La Selección Nacional femenina de sóftbol de Puerto Rico cerró invicta la fase preliminar y la superronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar el jueves 6-5 a México, en un partido de trámite, ya que las boricuas habían asegurado previamente su pase al encuentro por la medalla de oro.

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Las boricuas, que ya tenían asegurado su boleto a la final, concluyeron la ronda con marca de 2-0. México, por su parte, finalizó con récord de 0-2.

Puerto Rico disputará la medalla de oro ante el ganador del partido entre República Dominicana e Islas Vírgenes, el viernes desde las 6:00 p.m. en el Estadio de Sóftbol Juan Pablo Duarte.

La victoria también extendió el dominio de Puerto Rico en el sóftbol centroamericano. Según datos del historiador Carlos Uriarte González, la novena boricua suma 13 victorias consecutivas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde Barranquilla 2018. Además, sus dos triunfos en Santo Domingo 2026 llegaron tras remontar en el marcador.

Puerto Rico superó un duelo mucho más exigente que el de su debut. Ambos equipos conectaron siete imparables y cometieron dos errores, pero la novena puertorriqueña aprovechó mejor sus oportunidades ofensivas para imponerse por una carrera.

La figura del encuentro fue Eliana Enríquez, quien bateó de 4-3 y remolcó tres carreras para liderar la ofensiva boricua. Kathyria García también tuvo una destacada actuación al conectar dos imparables en cuatro turnos y anotar dos carreras.

Puerto Rico y México terminaron el encuentro con siete imparables cada uno y tres boletos por bando. La diferencia estuvo en la capacidad de las puertorriqueñas para producir en los momentos oportunos.

Por México, Jenica Rose Silvas bateó de 2-2, con una carrera impulsada y otra anotada.

Taran Alvelo se apuntó la victoria por Puerto Rico, mientras que la mexicana Citlaly Gutiérrez cargó con el revés.

Tags
Santo Domingo 2026SóftbolJuegos Centroamericanos y del Caribe
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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