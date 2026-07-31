Caguas no cede en el Turabo y vuelve a igualar la serie contra Bayamón

Travis Trice reapareció con 33 puntos y 11 asistencias y los Criollos de Caguas volvieron a defender el Coliseo Roger Mendoza con un triunfo el jueves, 111-97, frente a los Vaqueros de Bayamón para igualar la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con la serie, 2-2, y ningún equipo sin ceder como anfitrión, Bayamón recibe el sábado a los Criollos para el quinto desafío entre las dos mejores escuadras de la fase regular.

Christian “Cuco” López se fue perfecto detrás del arco con cinco triples en cinco intentos para 19 unidades, mientras que Moses Brown se adueñó de la pintura con 20 tantos y ocho rebotes.

Caguas estuvo dulce a distancia al atinar 17 triples en 29 oportunidades.

Por los Vaqueros, Gary Browne y Damian Jones lucieron con 29 puntos cada uno en el revés. Jassel Pérez, en cambio, no tuvo su mejor noche al finalizar solo con siete tantos (13-3).

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Cómodos en casa, los Criollos anotaron 32 puntos en el primer parcial, superando los 15 atinados el martes en el Coliseo Rubén Rodríguez.

López y Brown encestaron 10 unidades cada uno. Ambos equipos se combinaron para 10 triples, incluyendo un canasto de media cancha de Browne al sonar la chicharra para mantener a los visitantes cerca en el marcador, 32-25.

Caguas ganó hasta por 13 tantos en la primera mitad con un porcentaje de 58 en tiros de campo. Jones, por otro lado, se mantuvo como la constante ofensiva de los Vaqueros en la pintura con 16 puntos. Triple de Mojica achicó al ventaja a ocho tantos (52-44) camino al descanso.

Los Criollos repitieron la intensidad del cuarto inicial al salir del camerino para la segunda parte. Abrieron el tercer periodo con un avance de 10-4 que incluyó dos bombazos de López.

Caguas continuó quemando la malla y un rally de 8-2, con seis puntos de Trice, aumentó la ventaja local a 18 (85-67) camino a los últimos 10 minutos del encuentro.

Canasto de Trice en los minutos finales del periodo final llevó a los Criollos a los 100 puntos por primera vez en la serie. Tras un canasto de Browne al otro lado del tabloncillo, Isaiah Palermo cometió una una dura falta, provocando la ira del sosegado dos veces Jugador Más Valioso.

Palermo fue expulsado del partido después de ser revisada la infracción y Trice cobró los tiros libres, sentenciando la victoria criolla.