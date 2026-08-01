Los Criollos buscarán vencer el “ruido” en Bayamón para robarse el quinto choque de la serie

Caguas - El juego alegre que exhibieron los Criollos de Caguas tendrá que viajar al Coliseo Rubén Rodríguez si quieren salir airosos en la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Después de anotar 100 puntos o más por primera vez en la serie durante la victoria del jueves por final 111-97 para empatar la final de sección, 2-2, Caguas tendrá una tercera oportunidad en la carretera para tomar ventaja cuando visiten el sábado a los Vaqueros de Bayamón.

El quinteto del Valle de Turabo falló en llevarse el primer juego en el “rancho vaquero”, cayendo 78-74. En el tercero, los Criollos fueron apabullados 106-83.

“Sabemos que en Bayamón el ruido es a favor de ellos. Suben su nivel. Pero, si de alguna manera puedo transmitirles tranquilidad, esa herramienta para encontrar la paz de competir posesión por posesión, sin que el juego se nos salga de control, aceptaremos el proceso independientemente del resultado”, dijo Wilhelmus Caanen, dirigente de los Criollos.

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Bayamón, con ventaja local en toda la postemporada, solo perdió el juego inicial de la semifinal de conferencia contra los Gigantes de Carolina-Canóvanas. Sumando la fase regular, los Vaqueros juegan para 18-4 en la Ciudad del Chicharrón.

Caguas, por su parte, posee marca de visitante este año de 9-13.

“En el último juego (en Bayamón) fue como si no estuviéramos preparados para la salida dura de ellos. Poco a poco, los muchachos tienen que acostumbrarse a ese ruido para que no los afecte”, recalcó Caanen.

Wilhemus Caanen, dirigente de los Criollos. (Ramon "Tonito" Zayas)

Ajustes en el cuadro

Los Criollos hicieron ajustes para el cuarto desafío, colocando a Christian “Cuco” López como titular en lugar de Jeff Early Jr.

López, seleccionado como ell Sexto Hombre del Año 2026, respondió con 19 puntos, lanzando de 5-5 en triples, con ocho asistencias.

López podría repetir como titular el sábado para darle a Caguas una mayor amenaza ofensiva desde el salto inicial.

“Normalmente, ellos esperan que traiga energía y puntos desde el banco. Pero entendían que eso tenía que traerse desde el saque. Allá hay que controlar las emociones. Hay mucho ruido y un ambiente que puede provocar desconcentración. La clave será mantener la calma para ejecutar el plan de juego”, señaló López.

“Si robamos uno, lo robamos. Si no, seguiremos buscando la manera”, puntualizó López.

Los Criollos también necesitarán otra gran actuación del dos veces Jugador Más Valioso Travis Trice, quien viene de firmar 33 puntos y 11 asistencias en el cuarto partido.

Sin embargo, en Bayamón fue limitado a 16 puntos en el primer encuentro y a apenas 12 en el tercero.

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