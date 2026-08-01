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Adriana Díaz lidera el debut boricua en el tenis de mesa en Santo Domingo 2026

La estelar atleta utuadeña participará el sábado en la competencia por equipos en sus cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe

1 de agosto de 2026 - 11:10 PM

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Adriana Díaz totaliza 12 medallas centroamericanas, incluyendo siete de oro. (david.villafane@gfrmedia.com)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - La acción del tenis de mesa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comenzará este sábado con las rondas preliminares de los torneos por equipos, en los que Puerto Rico buscará aumentar la cosecha de metales en la historia de esta justa.

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La competencia se extenderá hasta el 7 de agosto, cuando se disputarán las finales de dobles mixtos, dobles masculino y femenino, así como las individuales.

El equipo femenino estará encabezado por la estelar Adriana Díaz, quien estará acompañada por Brianna Burgos, Alondra Rodríguez y Kristal Meléndez.

Melanie Díaz, hermana de Adriana, no participará en los Juegos.

Adriana disputará sus cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe con un total de 12 medallas en su trayectoria.

La utuadeña comparte el segundo lugar entre las puertorriqueñas con más preseas de oro en la historia de la justa, con siete, empatada con la nadadora Kristen Romano, quien elevó esa cifra en Santo Domingo 2026 tras conquistar dos títulos. Ambas solo son superadas por la legendaria nadadora Anita Lallande, ganadora de 10 medallas de oro.

Kristen Romano domina la piscina en Santo Domingo 2026 y suma otro oro a su impresionante cosecha.Kristen Romano festeja su medalla de oro.La Selección Nacional masculina de voleibol posa con su medalla de plata.
1 / 16 | 📷 En imágenes: Kristen Romano, la gran protagonista de otra jornada boricua. Kristen Romano domina la piscina en Santo Domingo 2026 y suma otro oro a su impresionante cosecha. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

Burgos y Rodríguez también cuentan con experiencia centroamericana. Ambas integraron el equipo femenino que obtuvo la medalla de plata en San Salvador 2023, torneo en el que Burgos añadió un bronce en la modalidad individual.

Meléndez, por su parte, hará su debut en la justa regional.

En la rama masculina, Puerto Rico estará representado por Ángel Naranjo, Steven Moreno, Enrique Ríos y Jabdiel Torres.

Brian Afanador está ausente en esta justa y Daniel González anunció su retiro.

Naranjo es el único integrante del equipo con experiencia en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

¿Cómo cerró Puerto Rico la primera semana en Santo Domingo 2026?

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La enviada especial Yolymar de Jesús resume las principales historias, actuaciones y conquistas de la delegación puertorriqueña.

Debutó en San Salvador 2023, donde formó parte del conjunto que conquistó la medalla de oro junto a Oscar Birriel, González y Afanador.

Desde su debut en La Habana 1982, el tenis de mesa puertorriqueño ha acumulado 33 medallas en la justa regional: 10 de oro, nueve de plata y 14 de bronce.

Tags
Santo Domingo 2026Adriana DíazJuegos Centroamericanos y del CaribeTenis de mesa
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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