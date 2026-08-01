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Francisco Lindor supera a Carlos Beltrán en jonrones con el uniforme de los Mets

El campocorto puertorriqueño pegó el cuadrangular número 150 con la novena de Nueva York en el revés ante los Marlins

1 de agosto de 2026 - 12:04 AM

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Francisco Lindor celebra su jonrón en la séptima entrada contra los Marlins en el dugout de los Mets (Frank Franklin II)
Por Jerry Beach

Jakob Marsee rompió un empate sin anotaciones con un doble de dos carreras en la quinta entrada y Kyle Stowers conectó un jonrón por segunda noche consecutiva para que los Marlins de Miami vencieran el viernes 5-2 a los Mets de Nueva York.

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Marsee y Stowers, quienes también conectaron jonrón el jueves, se han combinado para producir cinco de las siete carreras de los Marlins en los dos primeros juegos de la serie. Stowers se ha volado la cerca cuatro veces en los últimos seis juegos de Miami.

Joe Mack y Xavier Edwards añadieron sencillos productores más tarde en la quinta por los Marlins, que comenzaron el día a 2 1/2 juegos de Filadelfia y Arizona en la puja por los dos últimos puestos de playoffs de la Liga Nacional.

Janson Junk (5-6) se llevó la victoria tras permitir una carrera sucia y ponchar a cuatro en cinco entradas. Pete Fairbanks, el quinto lanzador de los Marlins, realizó apenas siete lanzamientos y consiguió su 16º salvamento con una novena entrada perfecta.

A.J. Ewing conectó un sencillo impulsor y el boricua Francisco Lindor pegó un jonrón de 392 pies —su 150º cuadrangular con el uniforme de los Mets.

El siore puertorriqueño superó los 149 jonrones de Carlos Beltrán, nuevo miembro del Salón de la Fama del Béisbol, con la novena de Queens. Lindor está séptimo en la lista de jonroneros en la historia de la franquicia.

Lindor acumula 287 cuadrangulares en su carrera en ls Mayores.

Nueva York, colista de su división, comenzó a desmantelarse el viernes, al traspasar al relevista A.J. Minter a los Mellizos de Minnesota.

El dominicano Freddy Peralta, otro probable objetivo de canje, fue retirado de la apertura programada del viernes varias horas antes. Kodai Senga (0-8) reemplazó a Peralta y permitió tres carreras y dos hits, con cuatro ponches, en poco más de cuatro entradas en su primera aparición desde el 18 de julio.

Senga tiene marca de 0-11 en sus últimos 22 juegos (17 aperturas) desde el 11 de julio de 2025.

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Francisco LindorMets de Nueva YorkCarlos BeltránGrandes LigasMLB
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