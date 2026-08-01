Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
1 de agosto de 2026
80°Lluvias aisladas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sin jugar, Puerto Rico logra su tercer campeonato al hilo en el sóftbol femenino

La novena puertorriqueña se coronó campeona luego de que la lluvia obligara a suspender la final en Santo Domingo 2026

1 de agosto de 2026 - 12:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Puerto Rico no perdió ningún partido en el torneo. (WBSC)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico fue proclamado campeón del torneo de sóftbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que la jornada final fuera suspendida por las fuertes lluvias.

RELACIONADAS

Es la tercera medalla de oro consecutiva de la escuadra puertorriqueña en esta justa centroamericana.

Las boricuas tenían programado este viernes enfrentar a Islas Vírgenes en la final, pero el desafío fue suspendido.

Joseph Silva, a la izquierda, durante el combate final ante el bahameño Shannon Hanna II en la división de 65 kilogramos.Silva celebra uno de los tres oro de Puerto Rico durante la jornada del viernes.La Selección Nacional de sóftbol femenino conquistó su tercer oro seguido en la justa centroamericana.
1 / 15 | 📷 En imágenes: Puerto Rico con botín de 11 medallas en el noveno día de los Juegos. Joseph Silva, a la izquierda, durante el combate final ante el bahameño Shannon Hanna II en la división de 65 kilogramos. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

En este escenario, las reglas de la competencia establecen que el mejor equipo de la Súper Ronda es proclamado campeón. Puerto Rico tuvo marca de 2-0 en esta etapa del certamen, incluyendo una dramática victoria 10-9 ante Islas Vírgenes.

Puerto Rico también jugó para 3-0 en la fase de grupos.

“Por las condiciones del tiempo se decidió que se premia a los equipos según los resultados de los standings y para eso dejamos el pellejo en el terreno. No hay que compartir medalla con nadie. Si se reunieron para vernos jugar, por favor acompáñenos durante la ceremonia de premiación y celebren con nosotras”, escribió la capitana del equipo, Karla Claudio, en las redes sociales.

Tags
Santo Domingo 2026SóftbolPuerto RicoJuegos Centroamericanos y del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 1 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: