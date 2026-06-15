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Cabo Verde debuta a lo grande y sorprende a España con un empate

La cenicienta del grupo convirtió su presentación en una jornada para el recuerdo al contener a la favorita

15 de junio de 2026 - 3:17 PM

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Lamine Yamal entró del banco en el empate 0-0 de España con Cabo Verde. (Erik S. Lesser)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

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La modesta Cabo Verde firmó este lunes un inesperado bautismo mundialista al frenar en seco a la todopoderosa España con un empate sin goles.

Una actuación impresionante de Vozinha, su portero de 40 años, permitió a Cabo Verde llevarse un punto ante una de las selecciones favoritas del torneo. El 0-0 en la apertura del Grupo H constituye la mayor sorpresa de la copa hasta la fecha.

Cabo Verde incluso tuvo la oportunidad de ganar el partido, pero el arquero español Unai Simón tapó un cabezazo de Diney Borges en la agonía del encuentro en Atlanta.

Muy espesa en juego, España aburrió en su estreno. Ni siquiera el ingreso del juvenil astro Lamine Yamal para el tramo final alteró la dinámica de la Roja.

“Tenemos que mejorar la faceta finalizadora”, declaró el seleccionador español Luis de la Fuente. ”Hemos generado mucho, pero nos ha faltado finura, circulación y frescura”.

Como vigente campeona de Europa y con un plantel repleto de estrellas, todo apuntaba a un primer acto sin sobresaltos.

Aunque De la Fuente había dado una advertencia en la previa: “si alguien piensa que Cabo Verde va a ser un partido fácil se va a equivocar”, dijo.

El delantero Ferran Torres tuvo la mejor ocasión de España en el primer tiempo al estrellar un disparo en el travesaño y, más tarde, obligar a Vozinha a intervenir en otro remate peligroso.

Vozinha también le negó el gol a Pedri y desvió otro intento con destino de gol hacia el final de la primera mitad.

“No ha podido ser. Poco que reprochar”, destacó el centrocampista español Rodri Hernández. “Sabíamos que era un partido de paciencia, se han metido atrás. Hemos generado, pero no pudimos meter”.

Cabo Verde, un grupo de islas con alrededor de medio millón de habitantes, disputa su primer Mundial.

España, campeona de 2010, busca conquistar el Mundial por segunda vez.

Cabo Verde siguió defendiendo con firmeza y solidaridad durante la segunda mitad, lo que llevó a De la Fuente a dar ingreso a Lamine para intentar cambiar el rumbo del partido.

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Mundial de Fútbol 2026EspañaÁfricaFútbol profesionalFIFA
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