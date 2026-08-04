¡Puerto Rico vuelve a reinar en el baloncesto masculino centroamericano!

Santo Domingo - Puerto Rico se proclamó este martes campeón del torneo de baloncesto masculino Sub-20 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al derrotar 94-75 a República Dominicana en una final que se mantuvo cerrada durante tres parciales, pero que los boricuas resolvieron con un dominante último periodo ante un Arena Banreservas Prof. Virgilio Travieso Soto repleto de fanáticos locales.

El triunfo le dio a Puerto Rico su octava medalla de oro histórica en el baloncesto masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y reafirmó su condición como el país más laureado del torneo, con 19 preseas: ocho de oro, seis de plata y cinco de bronce. República Dominicana, por su parte, acumula ocho medallas históricas: cuatro de oro, una de plata y tres de bronce.

En el partido por la medalla de bronce, Belice derrotó dramáticamente 80-79 a México para quedarse con el tercer lugar del certamen.

La final enfrentó a los dos únicos equipos invictos del torneo. Tanto Puerto Rico como República Dominicana llegaron al duelo por el oro sin conocer la derrota, luego de dominar sus respectivos compromisos durante la fase preliminar y las rondas eliminatorias.

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Desde el salto entre dos, el encuentro respondió a las expectativas. Ninguno de los dos quintetos logró despegarse en el marcador y el primer parcial terminó empatado a 17 puntos. Puerto Rico tomó una ligera ventaja antes del descanso y se fue al camerino arriba 36-35.

El Arena Banreservas Prof. Virgilio Travieso Soto lució lleno a capacidad, con una abrumadora mayoría de fanáticos dominicanos que convirtieron el escenario en un ambiente favorable para los anfitriones.

Justin Román ataca el canasto en la final ante el conjunto quiqueyano. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

En el tercer parcial, Puerto Rico llegó a disfrutar de una ventaja de 11 puntos. Sin embargo, los locales reaccionaron impulsados por su público y redujeron la diferencia a cinco para cerrar el periodo 59-54.