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¡Lazo vaquero! Bayamón saca del camino a los Criollos y adelanta a la final del BSN

Los Vaqueros dominaron a Caguas en el sexto juego de la final de la Conferencia A y buscarán el “back to back”

4 de agosto de 2026 - 10:49 PM

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Damian Jones, aquí donqueando el balón, totalizó 19 puntos en la victoria de los Vaqueros en Caguas. (BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Jassel Pérez anotó 23 puntos y Damian Jones agregó otros 19 tantos para que los Vaqueros de Bayamón eliminaran 96-88 a los Criollos de Caguas en el sexto juego de la serie final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Roger Mendoza en la jornada del lunes.

Los Vaqueros irán en pos del “back to back” ante el ganador de la final de la Conferencia B entre Aguada y Ponce. Los Santeros dominan la misma 3-2 y el martes visitarán a los Leones en la Ciudad Señorial.

Este fue el primer triunfo en la carretera en la serie. Bayamón venía de aplastar 122-79 a los Criollos en el ‘rancho vaquero’ para tomar ventaja 3-2.

Caguas, esta vez, no pudo defender su casa en un intento por extender la serie a un séptimo y decisivo choque.

Chris McCullough aportó otros 15 tantos y Gary Browne consiguió 10 asistencias con siete rebotes y cinco puntos en la victoria.

En causa perdida, Travis Trice marcó 20 tantos con siete asistencias. Lanzó de 8-2 detrás del arco. Louis King fue limitado a 10 tantos.

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BSNCriollos de CaguasVaqueros de Bayamón
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