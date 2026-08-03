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BSN: Ponce sobrevive en doble tiempo extra y evita la eliminación ante Aguada

Los Leones se impusieron 106-105 como visitantes y redujeron a 3-2 la ventaja de los Santeros en la final de la Conferencia B

3 de agosto de 2026 - 12:04 AM

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Thomas Robinson aportó 22 puntos y nueve rebotes. (BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Leones de Ponce se mantuvieron con vida el domingo al vencer 106-105 de visita a los Santeros de Aguada en el quinto partido de la final de la Conferencia B, en un encuentro que necesitó dos tiempos extra.

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Con el triunfo, Ponce evitó la eliminación y redujo a 3-2 la ventaja de Aguada en la serie. El sexto partido se disputará el martes en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Jezreel de Jesús lideró la ofensiva de los Leones con 25 puntos, seguido por Thomas Robinson, quien aportó 22 unidades y nueve rebotes. Jalen Crutcher sumó 16 puntos y 13 asistencias.

Por Aguada, el dominicano Joel Soriano fue el mejor anotador con 32 puntos y 16 rebotes.

La acción de los playoffs del BSN continuará el lunes, cuando los Vaqueros de Bayamón (3-2) visiten a los Criollos de Caguas (2-3) en el Coliseo Roger Mendoza.

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BaloncestoLeones de PonceBSNSanteros de Aguada
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