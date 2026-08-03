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El equipo masculino boricua se queda con la plata en la gimnasia artística

Una sólida actuación en los seis aparatos les permitió subir al segundo escalón del podio

3 de agosto de 2026 - 12:18 AM

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Los gimnastas puertorriqueños posan con sus medallas de plata tras subir al podio en la competencia por equipos. (Suministrada / Copur)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - El Equipo Nacional masculino de gimnasia artística abrió este domingo su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la conquista de la medalla de plata en la competencia por equipos.

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El conjunto puertorriqueño, integrado por José “Gussy” López, José Soto Rodríguez, Nelson Guilbe Morales, Pablo José Pérez Martínez y Francisco Vélez Beléndez, finalizó en la segunda posición tras una sólida actuación en los seis aparatos.

Los boricuas registraron puntuaciones de 39.200 en piso, 35.450 en caballo con arzones, 38.850 en anillas, 41.250 en salto, 39.050 en barras paralelas y 37.500 en barra fija.

Con ese desempeño, Puerto Rico superó a México, campeón defensor de la prueba, para quedarse con la medalla de plata y comenzar con buen paso su participación en la gimnasia artística de la justa regional.

La acción de este deporte continuará el lunes con la competencia por equipos femenina.

Tags
GimnasiaSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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