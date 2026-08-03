¡Oro centroamericano para Puerto Rico en el baloncesto femenino!

Santo Domingo - Puerto Rico conquistó este domingo la medalla de oro del torneo femenino de baloncesto Sub-20 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar 57-44 a México en la final.

Es el segundo título centroamericano de la selección puertorriqueña, luego del obtenido en Mayagüez 2010.

Con este resultado, Puerto Rico mejoró su historial en el torneo a dos medallas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce (2-5-4). México, por su parte, quedó con marca histórica de 6-6-4.

Segundos antes de que sonara la chicharra final, la afición puertorriqueña comenzó a celebrar con cánticos como “¡Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que mañana te visita Puerto Rico, campeones!” y “¡Esa esquina no se oye!”, dirigidos a los seguidores mexicanos presentes en el recinto.

La medalla de oro representa un salto importante para Puerto Rico, que había ganado el bronce en las ediciones de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, además de la plata en Veracruz 2014.

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En el primer parcial, que terminó 22-16 a favor de Puerto Rico, México llegó a tomar una ventaja de tres puntos. Sin embargo, un canasto de tres de Carina de Pool inició la reacción boricua y, desde ese momento, las puertorriqueñas asumieron el control del encuentro sin volver a ceder el liderato.

En el segundo periodo, con el marcador 26-20, las boricuas hilvanaron un avance de 9-0 que amplió la ventaja a 15 puntos. Tras varios minutos sin anotaciones de ninguno de los dos equipos, Diann Jackson convirtió un tiro libre para fijar el 36-20 con el que concluyó la primera mitad. La defensa puertorriqueña limitó a México a apenas cuatro puntos en todo el segundo cuarto.

México mostró señales de reacción al inicio del tercer periodo, pero la ventaja construida por Puerto Rico antes del descanso impidió cualquier amenaza. Ambos equipos anotaron apenas ocho puntos en el parcial y las boricuas entraron al último cuarto al frente por 44-28.

Alegría y celebración entre las integrantes del equipo puertorriqueño. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

En el periodo decisivo, México abrió con un avance de 9-2 que obligó al dirigente Gerardo “Jerry” Batista a solicitar un tiempo muerto. Las mexicanas mantuvieron la presión durante algunos minutos, pero Puerto Rico recuperó el control del partido para asegurar la victoria y regresar a lo más alto del podio centroamericano.

República Dominicana conquistó la medalla de bronce al derrotar 66-53 a Panamá.

India Pagán destaca el futuro de la Selección

India Pagán, integrante de la Selección Nacional adulta, siguió de cerca el desempeño del equipo Sub-20 y elogió el talento y la unión que mostró el grupo durante el torneo.

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“Estoy bien emocionada y orgullosa de ellas. Están trabajando bien duro, jugando juntas y representando a Puerto Rico como siempre lo hacen nuestros equipos”, expresó.

Pagán, quien ha representado a Puerto Rico en otras ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aseguró que la justa regional ocupa un lugar especial en su carrera deportiva.

“A mí me encantan los Centroamericanos. Son una experiencia única porque compartes con atletas de todos los deportes. Ojalá que ellas los disfruten tanto como yo los disfruté”, comentó.

Adriana Robles estalla en júbilo tras un importante canasto. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

La armadora también resaltó el potencial de esta generación para nutrir a la selección adulta en los próximos años.