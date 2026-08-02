Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
2 de agosto de 2026
87°Lluvias aisladas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jennifer Valentín le da a Puerto Rico su decimocuarto oro en Santo Domingo

La atleta llegó en desventaja a la última serie de tiros, pero logró igualar y forzar un desempate que luego ganó ante México

2 de agosto de 2026 - 5:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De izquierda a derecha, Abigail Granell, Jennifer Valentín y Andrea Figueroa, quienes subieron al podio para conquistar la medalla de plata por equipos en pistola de aire. Valentín posteriormente ganó el oro en la competencia individual. (Facebook / Federación de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

De San Sebastián, Las Vegas del Pepino, salió este domingo el decimocuarto oro de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

RELACIONADAS

La tiradora Jennifer Valentín subió a lo alto del podio en la modalidad de pistola de aire, luego de superar a la mexicana Andre Ibarra en un desempate (shoot-off).

Valentín e Ibarra terminaron empatadas con 235.9 puntos, pero la puertorriqueña se impuso 9.5-8.3 en la ronda decisiva para conquistar la medalla de oro.

Valentín tuvo que venir de atrás para quedarse con el campeonato. Desde la cuarta hasta la octava serie de tiros estuvo por debajo de Ibarra. La mayor diferencia se produjo después de la sexta serie, cuando la mexicana dominaba 179.3-176.4.

Incluso después de la novena y última serie, Ibarra mantenía una ventaja de 217.4-216.5, pero Valentín logró igualar la puntuación para provocar el desempate y luego imponerse en el shoot-off.

La también boricua Abigail Granell terminó en la octava posición en la final.

Plata por equipos

Más temprano, Puerto Rico también conquistó la medalla de plata en la competencia por equipos de pistola de aire. El conjunto estuvo integrado por Valentín, Granell y Andrea Figueroa.

México se llevó la medalla de oro con 1,688 puntos, mientras que Puerto Rico acumuló 1,679.

En la competencia masculina de pistola de aire, Puerto Rico presentó tres atletas, pero ninguno avanzó a la final individual. Luis López fue el mejor clasificado, al terminar en el undécimo puesto, a tres posiciones de conseguir el pase a la ronda decisiva.

En la competencia por equipos masculina de pistola de aire, Puerto Rico finalizó en la quinta posición.

Tags
Juegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026Oro
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 2 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: