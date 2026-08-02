Jennifer Valentín le da a Puerto Rico su decimocuarto oro en Santo Domingo

( Facebook / Federación de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico )

De San Sebastián, Las Vegas del Pepino, salió este domingo el decimocuarto oro de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La tiradora Jennifer Valentín subió a lo alto del podio en la modalidad de pistola de aire, luego de superar a la mexicana Andre Ibarra en un desempate (shoot-off).

Valentín e Ibarra terminaron empatadas con 235.9 puntos, pero la puertorriqueña se impuso 9.5-8.3 en la ronda decisiva para conquistar la medalla de oro.

Valentín tuvo que venir de atrás para quedarse con el campeonato. Desde la cuarta hasta la octava serie de tiros estuvo por debajo de Ibarra. La mayor diferencia se produjo después de la sexta serie, cuando la mexicana dominaba 179.3-176.4.

Incluso después de la novena y última serie, Ibarra mantenía una ventaja de 217.4-216.5, pero Valentín logró igualar la puntuación para provocar el desempate y luego imponerse en el shoot-off.

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La también boricua Abigail Granell terminó en la octava posición en la final.

Plata por equipos

Más temprano, Puerto Rico también conquistó la medalla de plata en la competencia por equipos de pistola de aire. El conjunto estuvo integrado por Valentín, Granell y Andrea Figueroa.

México se llevó la medalla de oro con 1,688 puntos, mientras que Puerto Rico acumuló 1,679.

En la competencia masculina de pistola de aire, Puerto Rico presentó tres atletas, pero ninguno avanzó a la final individual. Luis López fue el mejor clasificado, al terminar en el undécimo puesto, a tres posiciones de conseguir el pase a la ronda decisiva.