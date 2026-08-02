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Doble bronce para Puerto Rico en el inicio del atletismo en Santo Domingo 2026

Héctor Pagán y Rachelle de Orbeta subieron al podio en sus respectivas pruebas para darle dos medallas a la delegación boricua

2 de agosto de 2026 - 2:01 PM

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Rachelle de Orbeta celebra en su llegada a la meta con tiempo de 1:39:55. (Atletismo FAPUR)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - El fondista puertorriqueño Héctor Pagán conquistó este domingo la medalla de bronce en el medio maratón masculino, durante la primera jornada del atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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El barranquiteño completó el recorrido en 1:05:33, resultado que, según el historiador deportivo Carlos Uriarte, representa la primera medalla de Puerto Rico en una prueba masculina de ruta desde los Juegos de Ciudad de México 1990.

El oro quedó en manos del dominicano Álvaro Abreu, quien estableció un récord para la justa regional al detener el cronómetro en 1:02:48. La medalla de plata fue para el guatemalteco Alberto González, con tiempo de 1:04:58.

Héctor Pagán posa en el podio con su medalla de bronce.
Héctor Pagán posa en el podio con su medalla de bronce. (Atletismo FAPUR)

El también puertorriqueño Arnaldo Martínez finalizó en la cuarta posición, con registro de 1:06:31.

Rachelle de Orbeta también sube al podio

Por otro lado, la delegación boricua añadió otro bronce gracias a Rachelle de Orbeta, quien terminó tercera en la marcha femenina de 20 kilómetros, con tiempo de 1:39:55.

La mexicana Alegna González se adjudicó la medalla de oro con registro de 1:36:05, mientras que su compatriota Alejandra Ortega obtuvo la plata al marcar 1:39:26.

Con las preseas de Pagán y De Orbeta, Puerto Rico alcanzó las 800 medallas de bronce en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de acuerdo con Uriarte.

Rachelle de Orbeta muestra su medalla de bronce.
Rachelle de Orbeta muestra su medalla de bronce. (Atletismo FAPU)

En tanto, en el medio maratón femenino, Paola Figueroa concluyó en la octava posición con tiempo de 1:23:02. Mientras, la veterana Beverly Ramos se vio obligada a abandonar la competencia debido a una aparente lesión.

Tags
atletismoJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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