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Puerto Rico cae contra Cuba en el béisbol de Santo Domingo 2026

Los boricuas juegan para 1-1 y vuelven a la acción el domingo frente a Curazao

1 de agosto de 2026 - 7:30 PM

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Juan "Igor" González, dirigente del seleccionado de béisbol en los Juegos. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - Puerto Rico sufrió este sábado su primera derrota en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al caer 4-0 ante Cuba en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

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La novena cubana tomó el control del encuentro desde temprano gracias al poder ofensivo de Yasiel González, quien abrió el marcador con un cuadrangular solitario en la segunda entrada frente a los envíos del abridor puertorriqueño Luis Leroy Cruz.

Con corredores en segunda y tercera base, Andrés Pérez conectó una línea al jardín central que impulsó a José Norona para colocar el marcador 2-0 en el cuarto capítulo.

En la parte alta de la quinta entrada, los boricuas llenaron las bases con un solo out, pero la amenaza se disipó con ponches corridos de los jardineros Edison Mora y Rubén Castro.

La escuadra cubana aseguró el triunfo en la sexta entrada cuando González volvió a responder con un doble que remolcó dos carreras más para ampliar la ventaja.

De acuerdo con el historiador deportivo Carlos Uriarte, Cuba amplió a 16-5 su ventaja en la serie histórica frente a Puerto Rico en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Puerto Rico con marca de 1-1 buscará regresar a la ruta ganadora el domingo, cuando enfrente a Curazao desde la 1:30 p.m. en su tercer compromiso del torneo.

Joseph Silva, a la izquierda, durante el combate final ante el bahameño Shannon Hanna II en la división de 65 kilogramos.Silva celebra uno de los tres oro de Puerto Rico durante la jornada del viernes.La Selección Nacional de sóftbol femenino conquistó su tercer oro seguido en la justa centroamericana.
1 / 15 | 📷 En imágenes: Puerto Rico con botín de 11 medallas en el noveno día de los Juegos. Joseph Silva, a la izquierda, durante el combate final ante el bahameño Shannon Hanna II en la división de 65 kilogramos. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

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BéisbolSelección Nacional de Béisbol masculinoJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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