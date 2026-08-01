A escena la Selección Nacional de voleibol femenino en Santo Domingo 2026
Las subcampeonas de 2023 inician este domingo su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe contra Cuba
1 de agosto de 2026 - 6:27 PM
1 de agosto de 2026 - 6:27 PM
Después de la medalla de plata del Equipo Nacional de voleibol masculino, el seleccionado femenino entra en escena en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 el domingo contra Cuba a las 5:00 p.m.
Puerto Rico está en el Grupo B junto a las cubanas, ocho veces campeonas; Costa Rica y República Dominicana, anfitrión que buscará repetir el oro regional por séptima vez al hilo.
Las boricuas, que nunca han estado en lo más alto del podio, vienen de ganar plata en San Salvador 2023.
Puerto Rico tiene una plantilla equilibrada que combina experiencia internacional y nuevas figuras que buscan consolidarse en el escenario regional.
El sexteto patrio chocará el lunes frente a las costarricenses a las 5:00 p.m., y el martes tendrá en duelo ante las campeonas defensoras a las 8:00 p.m.
El Grupo A, en cambio, está compuesto por Colombia, México, Trinidad y Tobago y Venezuela.
Tras la ronda preliminar, los líderes de cada grupo avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos y terceros lugares disputarán los cuartos de final por los dos boletos restantes.
Puerto Rico cuenta con ocho medallas, seis plateadas y dos de bronce, en la historia de los Juegos.
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