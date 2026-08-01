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A escena la Selección Nacional de voleibol femenino en Santo Domingo 2026

Las subcampeonas de 2023 inician este domingo su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe contra Cuba

1 de agosto de 2026 - 6:27 PM

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Puerto Rico buscará volver a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Después de la medalla de plata del Equipo Nacional de voleibol masculino, el seleccionado femenino entra en escena en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 el domingo contra Cuba a las 5:00 p.m.

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Puerto Rico está en el Grupo B junto a las cubanas, ocho veces campeonas; Costa Rica y República Dominicana, anfitrión que buscará repetir el oro regional por séptima vez al hilo.

Las boricuas, que nunca han estado en lo más alto del podio, vienen de ganar plata en San Salvador 2023.

Puerto Rico tiene una plantilla equilibrada que combina experiencia internacional y nuevas figuras que buscan consolidarse en el escenario regional.

El sexteto patrio chocará el lunes frente a las costarricenses a las 5:00 p.m., y el martes tendrá en duelo ante las campeonas defensoras a las 8:00 p.m.

El Grupo A, en cambio, está compuesto por Colombia, México, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Tras la ronda preliminar, los líderes de cada grupo avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos y terceros lugares disputarán los cuartos de final por los dos boletos restantes.

Puerto Rico cuenta con ocho medallas, seis plateadas y dos de bronce, en la historia de los Juegos.

Joseph Silva, a la izquierda, durante el combate final ante el bahameño Shannon Hanna II en la división de 65 kilogramos.Silva celebra uno de los tres oro de Puerto Rico durante la jornada del viernes.La Selección Nacional de sóftbol femenino conquistó su tercer oro seguido en la justa centroamericana.
1 / 15 | 📷 En imágenes: Puerto Rico con botín de 11 medallas en el noveno día de los Juegos. Joseph Silva, a la izquierda, durante el combate final ante el bahameño Shannon Hanna II en la división de 65 kilogramos. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media
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Selección Nacional de Voleibol FemeninoJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026
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