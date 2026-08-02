Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
2 de agosto de 2026
83°Lluvias dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico aplasta a Belice y va por el oro en el baloncesto Sub-20 masculino

Los boricuas llegarán invictos a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe el lunes contra México o República Dominicana

2 de agosto de 2026 - 8:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rognny Santiago, de Puerto Rico, se apresta a anotar contra Belice. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Isaiah Brown anotó 23 puntos y la Selección Nacional de baloncesto masculino arrolló el sábado a Belice, 111-68 para alcanzar, de forma invicta, la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

RELACIONADAS

El partido por la medalla de oro será el lunes contra México o República Dominicana, que juegan su semifinal más tarde.

El quinteto femenino también jugará por el metal dorado el domingo ante las mexicanas.

El baloncesto 5x5 en el torneo regional se juega por primera vez en la categoría Sub-20.

Otros seis boricuas terminaron en doble figura.

Dwight Gaines atinó 17 puntos, Rognny Santiago terminó con 15 y Elijah Espinoza tuvo 12. Vincent Stuart Jr. y Felipe Quiñones agregaron 11 cada uno y Aexander Monter coló 10 para la escuadra del dirigente Jorge Rincón.

Puerto Rico terminó perfecto la fase de grupos con triunfos sobre Jamaica, Panamá y México.

Tags
Selección Nacional de Baloncesto masculinoJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 1 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: