Puerto Rico abre con doble victoria en el baloncesto 3x3 en Santo Domingo 2026
Los equipos masculino y femenino iniciaron con contundentes victorias al imponerse sobre Guyana y Honduras, respectivamente
1 de agosto de 2026 - 2:12 PM
1 de agosto de 2026 - 2:12 PM
Santo Domingo - Las selecciones nacionales de baloncesto 3x3 comenzaron con el pie derecho sus respectivas participaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en la jornada inaugural celebrada este sábado en el Malecón Deportivo.
El conjunto masculino, defensor de la medalla de oro de San Salvador 2023, no tuvo dificultades para superar 21-9 a Guyana en su primer compromiso del Grupo A.
Ángel Matías encabezó la ofensiva boricua con 11 puntos, mientras que Antonio Ralat aportó cinco unidades.
Más temprano, el equipo femenino también arrancó con una convincente victoria al derrotar 21-5 a Honduras, en un partido correspondiente al Grupo A.
Leigha Brown fue la principal anotadora de la isla con nueve puntos, seguida por Adryana Quezada con ocho.
Las boricuas convirtieron el 58% de sus tiros de campo.
La acción continuará el domingo cuando el equipo femenino enfrente a Guatemala a la 1:00 p.m., y el conjunto masculino a Haití a la 1:30 p.m.
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