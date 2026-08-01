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Puerto Rico abre con doble victoria en el baloncesto 3x3 en Santo Domingo 2026

Los equipos masculino y femenino iniciaron con contundentes victorias al imponerse sobre Guyana y Honduras, respectivamente

1 de agosto de 2026 - 2:12 PM

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Ángel Matías anotó 11 puntos en la victoria 21-9 ante Guyana. (Carlos Giusti)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - Las selecciones nacionales de baloncesto 3x3 comenzaron con el pie derecho sus respectivas participaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en la jornada inaugural celebrada este sábado en el Malecón Deportivo.

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El conjunto masculino, defensor de la medalla de oro de San Salvador 2023, no tuvo dificultades para superar 21-9 a Guyana en su primer compromiso del Grupo A.

Ángel Matías encabezó la ofensiva boricua con 11 puntos, mientras que Antonio Ralat aportó cinco unidades.

Más temprano, el equipo femenino también arrancó con una convincente victoria al derrotar 21-5 a Honduras, en un partido correspondiente al Grupo A.

Leigha Brown fue la principal anotadora de la isla con nueve puntos, seguida por Adryana Quezada con ocho.

Las boricuas convirtieron el 58% de sus tiros de campo.

La acción continuará el domingo cuando el equipo femenino enfrente a Guatemala a la 1:00 p.m., y el conjunto masculino a Haití a la 1:30 p.m.

Joseph Silva, a la izquierda, durante el combate final ante el bahameño Shannon Hanna II en la división de 65 kilogramos.Silva celebra uno de los tres oro de Puerto Rico durante la jornada del viernes.La Selección Nacional de sóftbol femenino conquistó su tercer oro seguido en la justa centroamericana.
1 / 15 | 📷 En imágenes: Puerto Rico con botín de 11 medallas en el noveno día de los Juegos. Joseph Silva, a la izquierda, durante el combate final ante el bahameño Shannon Hanna II en la división de 65 kilogramos. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media
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Santo Domingo 2026BaloncestoPuerto RicoJuegos Centroamericanos y del Caribe
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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